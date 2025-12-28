臺南市家庭教育中心打造世代共學新風貌

祖孫玩很大，神奇菇菇體驗。

在少子化與家庭結構快速轉變的當下，臺南市家庭教育中心近年積極推動「代間教育」，以多元課程與活動串起不同世代的情感連結，今年透過一系列代間陪伴方案，不僅讓祖孫有更多互動，也讓長者以生命經驗成為孩子成長的重要力量，為城市注入溫度。

臺南市長黃偉哲指出，家庭教育中心持續深耕代間教育，透過共讀、共學及共創活動，讓祖孫重新建立更緊密的情感連結，並在家庭中形塑穩固的支持文化。他強調，把握與長輩相處的每一刻，以陪伴、傾聽與互動累積家庭情感，讓「祖孫情深」成為世代傳承的重要基石，共同打造溫暖幸福的城市，也期盼未來有更多家庭在日常生活中落實代間教育，讓愛與關懷持續延續。

廣告 廣告

慶祝祖父母節，恐龍紙箱塗鴉。

教育局長鄭新輝表示，在市府及各界的支持下，今年代間教育推動更為深化。「祖孫玩很大」系列從7月至12月辦理多項體驗課程，包括「幸福時刻皮雕鑰匙圈」、「祖孫魔術體驗」、「光影留情燈箱手作」、「神奇菇菇研究」及「幸福聖誕好時光」等。活動以繪本導讀與手作實作為軸心，引導家庭建立正向互動模式，增進祖孫情誼，也讓家庭共學成為城市亮點之一。

今年祖父母節期間也推出多元活動，如「祖孫廣播體驗營」、「失智不失志：憶起芳香趣」健康講座及「小小記者主播台」等。8月16日於南科生活科學館舉行的慶祝活動更是一大亮點，從挖化石、紙箱塗鴉到泡泡劇場，共吸引逾900名親子共襄盛舉，展現代間共學的熱絡成果。「祖孫代代學習趣」共辦理28場，許多家庭反映孩子更願意親近長輩，長輩也更樂於分享人生故事；針對中生代的「三明治世代」講座反應同樣熱烈，有學員直言「練習後真的能改變家裡氣氛」。今年度代間相關活動總參與人次突破3,500人。

祖孫玩很大，廣播體驗。

家庭教育中心主任張冰嫈補充，今年首度推出的「銀幼共融」計畫獲家長、學校與社區長輩一致肯定。透過幼兒與長者的自然交流，不僅讓長輩感受到被需要，也讓孩子在真實互動中學習尊重、理解與關懷。展望明（115）年，中心將在現有基礎上擴大投入，串聯更多社區據點與孩童共同參與，持續打造溫暖且永續的世代共學場域。

(撰文、攝影：臺南市政府)