臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽 南投縣中興國中棒球隊勇奪冠軍

【記者 謝雅情／南投 報導】2026 臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽於元旦期間在臺南登場，並於1 月 7 日圓滿落幕。南投縣中興國中在高強度對抗的賽事中歷經層層考驗後成功奪冠，站上巨人盃最高榮耀，寫下隊史重要里程碑。

一年一度舉行的臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽，向來被視為國內青少棒具指標性的國際賽事。本屆比賽由臺南市地主 7 隊、日本關西選拔隊與東北選拔隊，以及全國各縣市勁旅共同參與，共 48 支隊伍角逐。賽制採預賽三隊一組、16 組循環賽，每組取前二名晉級 32 強，隨後進入單敗淘汰賽，對球隊的穩定度、臨場應變與抗壓能力皆是嚴峻考驗。

中興國中在前四強戰面對賽前保持不敗的日本東北選拔隊，中興國中在比賽中兩度落後，仍能維持比賽節奏與攻擊紀律。第四局兩出局後展開關鍵攻勢，連續擊出 8 支安打、單局攻下 7 分完成逆轉，最終以 4 分差勝出，搶下冠軍戰門票。

冠軍戰對手為國內勁旅臺中市中山國中。中興國中前兩局一度失掉 6 分，但球隊迅速修正，第三局追平比分，之後雙方攻守拉鋸。第七局下半，中興國中在兩出局情況下再度追平比數，將比賽帶入第八局突破僵局制。延長賽上半局，中興國中以關鍵守備成功守住失分，下半局在一出局、一三壘有人情況下擊出再見安打，正式封王。

中興國中校長鄭俊楠表示，巨人盃是國內青少棒實力的重要舞台，也是培育未來棒球人才、推動國際交流的關鍵賽事。中興國中棒球球隊在落後情況下展現高度抗壓性與韌性，能在關鍵時刻穩定執行戰術，最終於延長賽擊出再見安打登頂，不僅是選手努力的成果，也象徵中興國中棒球發展的重要里程碑。

教育處長王淑玲指出，藉由巨人盃大型賽事，以及高品質競賽環境與完整賽制，讓國內各方與國際年輕選手在實戰中交流成長，且經由日本隊伍來臺參賽，深化臺日棒球交流。她也強調，巨人盃每年邀請各界重要棒球專業團體共襄盛舉，已成為國內青少棒具指標性的賽事之一；南投縣政府長期深耕基層體育，持續強化棒球運動發展，為國內棒球培育穩定且具潛力的新生代戰力。（照片記者謝雅情翻攝）