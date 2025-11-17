臺南市府表揚工業區優秀員工 肯定產業基層專業與貢獻

臺南市政府今（17）日於永華市政中心2樓中庭舉行「114年臺南市工業區優秀員工表揚活動」。來自各工業區、協進會及工業會推薦的資深管理人員與績優從業人員齊聚一堂，共同接受肯定。市長黃偉哲表示，臺南作為南部重要產業聚落，產業型態多元，從高科技到傳統製造都涵蓋其中，而每位在生產線與管理端投入的員工，都是支撐城市產業鏈的重要力量。

圖說：台南市長黃偉哲頒發獎狀予優秀員工代表，肯定其於產業職場的長期投入與專業表現。(圖片來源/台南市政府提供)

本次表揚活動由市府經發局主辦，透過各工業區協進會及工業會推薦各領域表現優異的員工，希望凸顯產業現場人才的重要性，也讓企業能藉此鼓勵內部同仁，促進勞動環境正向循環。獲獎者皆在其專業領域展現穩健技術及穩定績效，是企業長期運作的重要基石。

圖說：來自各工業區的優秀員工受獎者齊聚合影。(圖片來源/台南市政府提供)

經發局表示，臺南市目前共有22個廠商協進會，長期作為企業與市府之間的溝通窗口。透過常態性的交流，市府得以更即時掌握工業區需求，協助企業面臨的環境與產線議題，讓產業發展更順暢，提升整體投資環境。

