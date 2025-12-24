臺南市成功推動臺南熊本雙邊直航 黃偉哲市長親率市府與觀光訪團首航赴熊本深化臺日交流
記者許旗成/台南報導
臺南市黃偉哲市長積極爭取臺南機場國際航班，經市府觀光旅遊局等團隊長期努力洽談，於本(114)年與臺灣虎航攜手合作成功推動臺南—熊本雙邊直航航線於12月23日正式啟航。黃市長並親自率領市府及觀光公協會出訪團隊搭乘首航航班前往日本熊本，展開城市交流與觀光推廣行程，訪團成員包含觀旅局林國華局長、農業局李芳林局長、林俊憲及許智傑立法委員、許至椿議員以及臺南市旅行商業同業公會蔡承鴻理事長等12名觀光產業代表，透過拜訪當地政府及相關單位，結合熊本縣與臺灣虎航首航午宴活動，辦理臺南觀光物產展示，期能提高臺南國際觀光於當地能見度，進一步促進航班穩定營運，吸引更多熊本及九州地區旅客來臺南旅遊，帶動雙邊觀光交流與實質成效。
臺南市長黃偉哲表示，臺南與熊本皆擁有深厚的歷史文化底蘊與鮮明的城市特色，臺南市於本年更與熊本縣宇城地域的宇土市、宇城市、美里町共同簽署友好交流協定，為雙邊交流建立穩固合作基礎。另外近年來在臺積電赴熊本投資設廠效應帶動下，民間往來日益頻繁，熊本當地政府亦積極鼓勵民眾赴臺旅遊，此次直航航線順利啟航，不僅大幅提升兩地交通便利性，更為雙邊觀光合作開創重要里程碑。臺灣虎航黃世惠董事長表示，臺南直飛熊本及沖繩雙航線首度將航點布局延伸至臺南，透過這次布局，將大幅縮短南臺灣與九州間的距離。
觀旅局林國華局長表示，據交通部觀光署統計資料顯示，2025年上半年日本穩居來臺第一大客源市場，整體來臺旅遊熱度持續升溫。因應此一趨勢，觀光旅遊局積極布局日本市場，推動臺南與日本城市之國際航線發展，本次臺南熊本直航啟航前，即於10月底至11月初配合熊本市中心舉辦之臺灣祭活動辦理觀光推廣出展，展現結合航線推動與觀光行銷提前深耕市場的策略。此次出訪亦特別號召旅行、旅館、民宿、觀光伴手禮、遊憩及商圈等觀光產業代表共同前往，透過直航航班啟動與現地行銷推廣，將臺南的旅遊資源、美食、文化、節慶及城市特色帶到日本當地民眾眼前。未來觀旅局將持續推動觀光交流與航線合作，結合現地設展行銷與推廣，吸引更多日本旅客來臺南旅遊，期國際航線穩定營運，帶來臺南觀光產業具體成效。
觀光旅遊局表示，市府出訪團於12月23日共同搭乘臺南熊本直航首航航班前往日本熊本，12月24日上午拜訪熊本市經濟觀光局並由觀光交流部大石雄一部長率員接待交流。隨後由黃偉哲市長率隊參加臺灣虎航舉辦之熊本航線首航紀念午宴，與熊本縣知事木村敬及地方政府代表、航空業者、觀光相關單位及媒體進行交流。本次虎航午宴特別邀請臺南知名辦桌業者阿勇家操刀，呈現具代表性的臺南辦桌料理，透過飲食文化展現臺南的城市特色與美食魅力。為加強臺南觀光品牌行銷，午宴活動現場同步設置臺南觀光物產展桌，展示多款臺南觀光手冊、地圖及旅遊文宣，內容涵蓋各種主題，包含國際觀光客專屬3天2夜推薦遊程、特色區域散步導覽、美食觀光、溫泉、教育旅行等，並提供市內觀光公車等交通資訊，搭配特色物產介紹，透過形象布置與推廣素材，向與會貴賓及當地民眾完整呈現臺南多元豐富的旅遊樣貌。觀光產業代表後接續拜會菊陽町役場，就觀光推廣及旅遊交流等議題進行意見交換。
觀光旅遊局進一步表示，市府將持續創新觀光推廣方式，透過參與國際展會、加強城市品牌曝光及優化旅遊接待環境等多元策略，提升國際觀光客對臺南的認識與造訪意願，並積極爭取更多國際航線與交流機會，攜手產業與各界推動觀光行銷。誠摯邀請日本及國際旅客2026年海外旅遊選擇臺南，透過便捷航網親身體驗古都歷史與現代創意交織的城市魅力，更多旅遊資訊請至「臺南旅遊網」及「臺南旅遊粉絲專頁」查詢。
