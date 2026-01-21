臺南市持續表揚資深陣頭教練 十二位傳承者獲頒殊榮

▲副市長葉澤山頒獎，十二位長年耕耘藝陣、深具代表性的資深教練，肯定教練們多年來默默付出、薪火相傳的文化貢獻。

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南市政府為深化陣頭文化保存與傳承，延續前（113）年訂定之《臺南市政府文化局表揚資深陣頭傳承者作業要點》，持續受理民眾提報長期投入陣頭文化之教練。經推薦與審查程序，於去年（114）度遴選出十二位長年耕耘藝陣、深具代表性的資深教練，今年於頒獎典禮中公開表揚，由副市長葉澤山出席頒獎，肯定教練們多年來默默付出、薪火相傳的文化貢獻。

▲副市長葉澤山表示，陣頭傳承者們將技藝與文化精神傳承給下一代，是支撐臺南陣頭文化持續發展的重要力量。

副市長葉澤山表示，獲表揚的資深陣頭教練長期扎根地方，涵蓋宋江陣、八家將、金獅陣、天子門生等多元陣種，充分展現臺南宗教與藝陣文化的豐富樣貌。陣頭傳承者們不僅在廟會與重要民俗活動中擔任關鍵角色，更長年投入教學與培育工作，將技藝與文化精神傳承給下一代，是支撐臺南陣頭文化持續發展的重要力量。

本年度獲獎者包括：施榮泰與施富乾（西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣）、黃平家（佛天宮吉安堂八家將）、吳庚生（普陀寺清和社）、陳進丁（後營普護宮天子門生）、江瑞仁（管寮金獅陣）、黃震星（佳里吉和堂八家將）、林坤炎（多陣宋江及金獅陣）、黃銀錠（姑媽宮宋江陣）、王枝雄（協福堂武館暨多校陣頭），以及黃水樹與黃登圍（溪南寮金獅陣）。年逾九旬的獲獎者共4位，分別為施榮泰、黃平家、吳庚生、陳進丁；其中，吳庚生自15歲起即加入普陀寺清和社，長年隨隊出陣參與西港刈香，至今從未間斷，展現其對陣頭文化深厚而持久的投入與熱忱。每位傳承者皆長期投入陣頭教學與陣務推展，於地方廟宇、社團與學校間持續培育藝陣人才，為陣頭文化注入穩定而深厚的傳承力量。

▲副市長葉澤山與獲獎者及今日參與盛會來賓合影。

文資處表示，誠摯邀請市民朋友共同參與陣頭文化的學習與傳承，無論親身投入藝陣活動，或推薦長年奉獻於文化薪傳的教練，都是支持傳統文化的重要行動。欲推薦於臺南市傳承陣頭文化之教練，請至文資處官網下載「推薦事實表」，並於每年三月底前送件審核。期盼透過全民共同努力，使陣頭文化得以世代延續，持續豐富臺南的文化風景。(照片文化局提供)