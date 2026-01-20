臺南市推寒假「七項安全與健康重點」 黃偉哲：陪孩子平安迎春節迎新學期

▲市長黃偉哲寒假前給家長一封信

【記者 劉秋菊／台南 報導】114學年度上學期即將結束，寒假及春節連假即將到來，臺南市政府今日發布「偉哲市長致家長的一封信」，市長黃偉哲向全市家長及學生表達關懷，提醒寒假期間七項安全與健康重點，並呼籲家長留意孩子動向與身心狀況，共同打造「平安、健康、充實的寒假」。

市長黃偉哲表示，近期社會零星發生隨機攻擊事件，引發家長對公共場所及校園周邊安全的關注；同時，因應政府普發現金、春節消費旺季及AI生成技術發展，詐騙手法快速推陳出新，孩子在寒假期間外出活動與網路使用增加，安全議題不能鬆懈。

教育局長鄭新輝表示，教育局已函文學校轉交「偉哲市長致家長的一封信」，家長與學校可協助孩子在生活、情緒、人際上維持穩定步調，並提升安全意識。同時，透過這次的一封信，整合校園安全、詐騙防制、數位安全及心理健康等面向，提出「七項重點提醒」，供家長及孩子寒假期間落實：

■ 七項寒假安全與健康提醒重點

留心周遭、快步離開：發現可疑人事物或感覺有安全威脅時，立即保持距離、迅速離開，不逗留、不圍觀、不拍攝。 就近求助、尋求庇護：遇緊急情況，前往光亮、人多處所（如便利商店、商家、警察機關）尋求協助，必要時撥打110報警。 冷靜面對、及時告知：避免衝突，在安全後第一時間告知家長、師長或學校，以利後續協助關懷。 識破詐騙、守住荷包：常見詐騙包括假網購、投資詐欺、解除分期付款、假交友愛情詐騙及冒名親友詐欺等，提醒孩子及早辨識。 安心上網、保護自己：不隨意提供個資、避免網路霸凌及私密影像外流，注意數位著作權，提升數位安全素養。 規律生活、健康相伴：維持作息、飲食與睡眠，健康用眼、多伸展、適量戶外活動，避免接觸菸品、電子煙及違禁物品。 照顧情緒、培養韌性：透過情緒覺察、壓力抒發與心理韌性練習，提升面對挫折的能力。

教育局表示，全市各校於寒假前夕已陸續進行安全教育、反詐騙宣導及心理健康課程，並運用教師專業引導學生規劃假期，善用時間持續成長。再次強調，學生校園內外的人身安全需要「家庭＋學校＋社會」共同合作，未來也將持續透過跨局處合作推動校園安全、反毒反詐、心理健康及交通安全等措施。

最後，市長黃偉哲向所有市民致上祝福，期盼師生與家長在假期中獲得休息與重整，以更好的狀態迎接新學期到來。(圖／教育局提供)