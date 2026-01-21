臺南市政府探視新訓役男 感謝官兵衛國辛勞

記者王勇智／臺南報導

臺南市副市長姜淋煌今（21）日率領市府團隊，前往陸軍步兵第203旅探視新訓役男，並致贈慰勞金。姜淋煌期勉官兵，利用服役期間鍛鍊體魄，為人生累積經驗；並代表臺南市民向保衛國家的國軍，致上最高的敬意。

農曆春節即將來臨，姜淋煌今日代表臺南市長黃偉哲，在臺南市軍人服務站站長劉可雲等人陪同下，前往陸軍步兵第203旅探視新訓役男，除致贈加菜金，並帶來炸雞、水果為官兵們打氣、加油；陸軍步兵第203旅旅長宋上校則回贈感謝狀，感謝臺南市政府對國軍的關心與支持。

姜淋煌致詞時期勉役男，服兵役是人生最重要的時刻，在部隊要服從長官、遵守紀律，珍惜同袍之間情誼；並把握機會鍛鍊身體，累積人生的經驗。此外，也要多注意身體狀況，如有任何問題都可以向單位幹部或軍人服務站反映，相關人員都會盡力協助解決。最後，姜淋煌也祝官兵新春愉快，服役期間順利、平安。

臺南市副市長姜淋煌今日率領市府團隊，前往陸軍步兵第203旅探視新訓役男；並代表臺南市民向保衛國家的國軍，致上最高的敬意。（記者王勇智攝）

陸軍步兵第203旅旅長宋上校回贈感謝狀，感謝臺南市政府對國軍的關心與支持。（記者王勇智攝）

臺南市副市長姜淋煌今日前往陸軍步兵第203旅探視新訓役男，並與役男們親切互動。（記者王勇智攝）