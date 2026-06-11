臺南市政府推動數位轉型再升級 專家學者一對一輔導助企業精準找方向

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▲115年6月18日(四)115年臺南市產業數位轉型推廣說明會活動議程。

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】因應AI浪潮與產業數位化趨勢加速，為協助臺南市中小企業掌握轉型契機、善用政府補助資源，臺南市政府經濟發展局將於115年6月18日（四）下午13點於台南文化創意產業園區雙囍展演廳辦理「115年臺南市產業數位轉型推廣說明會」，邀集產官學研與數位服務業者共同參與，透過政策說明、實務案例分享、技術展示及專家學者一對一輔導等方式，協助企業加速數位升級。

臺南市長黃偉哲表示，隨著產業面臨缺工、成本上升及市場競爭等挑戰，數位轉型已成為企業提升營運效率與競爭力的重要關鍵。數位轉型不是單一技術的導入，而是一種營運模式的革新，唯有結合數位科技與創新策略，才能使產業持續保持韌性與成長動能。近年來，市府團隊在強化數位基礎環境與推動產業創新方面投入了大量資源，也積極引導企業加速轉型，期盼市府能持續與民間企業攜手，讓臺南產業在面臨全球的各種挑戰下穩步成長，共創數位與永續兼具的智慧城市。

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經濟發展局張婷媛局長表示，今年度預計提供10案企業數位轉型補助，每案最高補助新臺幣20萬元，期望透過補助資源降低企業轉型門檻，加速臺南產業升級與智慧化發展。本次說明會除完整解析115年度數位轉型相關補助資源及申請機制，現場亦安排多家數位轉型供應商進行技術展示與交流，包括AI應用、智慧管理、數據分析、數位行銷等多元解決方案，讓企業不再只是「聽政策」，而是直接與服務廠商媒合對接，快速找到適合自身需求的技術工具與合作夥伴。

臺南市政府經濟發展局表示，本次活動以「AI 2.0 時代：零售服務業如何透過智慧化營運打造數位競爭力」為題，分享AI應用、智慧營運及數據管理。臺南市政府經濟發展局誠摯邀請臺南在地企業踴躍參與，共同掌握數位轉型新契機(報名網址：https://forms.gle/P86XXKTg1bHR5H6y5)！（圖╱資暘數位有限公司提供）