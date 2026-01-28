臺南市政府春節勞軍 感謝官兵捍衛國家安全

記者王勇智／臺南報導

臺南市長黃偉哲今（28）日率領市府團隊，前往空軍第1戰術戰鬥機聯隊慰問臺南地區國軍單位，並致贈慰勞金。黃偉哲表示，國軍官兵平常訓練扎實，執行演訓、救災等任務，深獲市民肯定；春節連假期間，國軍仍堅守崗位、捍衛國家安全，在此他要致上最誠摯的謝意。

農曆春節即將來臨，為感謝國軍官兵保家衛國的辛勞，黃偉哲今日在臺南市軍人服務站站長劉可雲等人陪同下，前往空軍第1戰術戰鬥機聯隊勞軍，致贈慰勞金、農產品給部隊，提前祝賀大家佳節愉快；空軍第1戰術戰鬥機聯隊聯隊長廖少將、臺南市後備指揮部指揮官林上校等單位主官則回贈感謝狀。

廣告 廣告

黃偉哲致詞時表示，面對共軍軍演與區域安全挑戰，國軍日以繼夜扎實訓練、精進戰技，確保各項武器裝備維持最佳狀態，不僅守護國家安全，也在救災、防疫等任務中成為市民最堅實的後盾，令人由衷敬佩。春節期間，官兵們犧牲假期堅守崗位，他要代表所有市民向駐守臺南的國軍，表達最崇高的敬意及感謝。

臺南市長黃偉哲今日率領市府團隊，前往空軍第1戰術戰鬥機聯隊慰問臺南地區國軍單位，向官兵致上最誠摯的謝意。（記者王勇智攝）

臺南市長黃偉哲今日在臺南市軍人服務站站長劉可雲等人陪同下，前往空軍第1戰術戰鬥機聯隊勞軍，並致贈慰勞金與農產品。（記者王勇智攝）

黃偉哲表示，國軍不僅守護國家安全，也在救災、防疫等任務中成為市民最堅實的後盾，令人由衷敬佩。（記者王勇智攝）