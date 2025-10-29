臺南市政府歡送砲訓部遷駐關廟 感謝守護地方73載
記者王勇智／臺南報導
駐守臺南永康長達73年的陸軍砲兵訓練指揮部即將正式遷駐關廟，今（30）日完成最後一趟搬遷作業；為感念單位長年駐防地方、守護鄉里的深厚情誼，臺南市政府特別舉辦歡送與祝福活動，由市長黃偉哲代表市民向官兵表達誠摯謝意，感謝砲訓部多年守護國土、護佑地方，並祝福部隊遷駐關廟湯山營區一切順利、平安如意。
臺南市政府表示，陸軍砲兵訓練指揮部（昔為砲兵學校）自進駐臺南永康四分子營區以來，後於中山南路現址設校，至今已有73年歷史。之後通過「永康創意設計園區」用地申請與變更案，並於民國100年經行政院核定，由臺南市政府制定專案計畫推動。同年，臺南市成立「關廟基地遷建與開發」專案小組，並於民國107年正式動土；歷經6年4個月施工，砲訓部關廟新營區順利竣工後，單位自今年10月起陸續遷出，今日完成最後一趟搬遷。
黃偉哲於活動中特別感謝砲訓部官兵多年來對地方的貢獻，砲訓部指揮官李少將則致贈一只「砲彈造型水壺」給黃偉哲，象徵市府肩負關廟新營區建設及永康舊址開發的重任；黃偉哲也回贈一頂野戰帽，並祝福單位遷駐關廟後訓練順利、發展順心。
臺南市政府指出，砲訓部原址將由市府地政局接管，啟動「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，規劃發展為「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」。未來將導入智慧製造、科研創新與新創辦公等產業機能，結合綠軸公園、學校、公園綠地與完善道路系統，打造「北臺南科技新門戶」。工程預計於民國115年中啟動，118年底完工，為地方注入新動能。
駐守臺南永康長達73年的陸軍砲兵訓練指揮部即將正式遷駐關廟，今日完成最後一趟搬遷作業；臺南市政府特別舉辦歡送活動，向官兵表達誠摯謝意。（臺南市政府提供）
駐守臺南永康長達73年的陸軍砲兵訓練指揮部即將正式遷駐關廟，今日完成最後一趟搬遷作業；臺南市政府特別舉辦歡送活動，向官兵表達誠摯謝意。（臺南市政府提供）
駐守臺南永康長達73年的陸軍砲兵訓練指揮部即將正式遷駐關廟，今日完成最後一趟搬遷作業；臺南市政府特別舉辦歡送活動，向官兵表達誠摯謝意。（臺南市政府提供）
臺南市長黃偉哲代表市民向砲訓部表達誠摯謝意，感謝單位多年守護國土、護佑地方。（臺南市政府提供）
其他人也在看
台南永康砲校最後一批官兵遷移關廟 永康居民歡送
台南永康砲校（陸軍砲兵訓練指揮部）最後一批官兵今（30）日正式移駐至關廟新校區，永康區全體里長及約300位大小里民共同到場見證及歡送，還有幼兒園小朋友揮舞國旗向官兵道別，砲校在永康區73年的歲月正式走入歷史。為了迎接永康砲校的新篇章，永康區公所今日舉辦「砲校傳榮耀 公所啟新章」歡送典禮，一早就有許多自由時報 ・ 14 小時前
砲訓部遷駐臺南關廟 永康民眾歡喜相送
記者孫建屏／臺南報導 因應國家整體規劃與地區長遠發展需求，陸軍砲訓部即將遷駐臺南市關廟區，今（30）日進行最後一次搬遷作業。臺南市長黃偉哲偕同永康、關廟兩地青年日報 ・ 1 天前
5大網購聯名卡齊較勁 雙11雙12血拚不可少
網購刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，最高贈送10%蝦幣回饋率最高(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 9 小時前
南市府歡送永康砲校遷駐關廟
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】駐守台南永康長達73年的陸軍砲兵學校（簡稱「永康砲校」）即將正式遷駐關廟互傳媒 ・ 3 小時前
台南73年永康砲校遷移 現址將轉型創意設計園區
台南永康已有73年歷史的陸軍砲兵訓練指揮部，30日是在永康的最後一日，接下來就要搬到關廟，永康現址將轉型為創意設計園區。30日上午最後一批的移防車隊從永康砲校出發，沿途不乏民眾特別趕來，揮手道別、拍照留念，當地民眾也都說，砲校在永康已經是牢固的記憶，今後走入歷史，心中難免不捨。公視新聞網 ・ 10 小時前
黑絲OL被雞猛追爆紅！比基尼爆乳辣照曝光 IG粉絲狂漲至萬人
高雄一名穿著黑絲襪的OL到停車場繳費，沒想到繳完錢轉身後，竟被一隻氣勢超派的白公雞盯上，接著公雞突然展開瘋狂攻擊，嚇得她趕緊拔腿狂奔衝上車，還在車上忍不住飆出髒話。這段荒謬又搞笑的畫面讓網友笑翻。有眼尖網友發現，這名OL其實是外型甜美的汽車業務徐苡安，她原本就在網路上小有名氣，沒想到因為這支「被雞追」的影片爆紅，IG粉絲瞬間暴增，連她的比基尼辣照也被網友挖出熱傳。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／民進黨台南初選網軍系列操作曝光 假帳號帶風向遭林俊憲團隊報案處理
據了解，一名網友15日在社群平台發文稱，「感謝林俊憲委員招待總統府一日遊，還有我最敬愛的總統親自接見，餐點很好吃、還有禮物可拿，台南市長一定要支持林俊憲，俊憲加油。」並附上一段遊覽車影片，片中民眾手持兩樣物品，引來留言質疑「有吃又有拿！這是賄選嗎？」、「圖...CTWANT ・ 16 小時前
隧道內見黑衣女子！ 用路人怒：嚇到騎車摔傷
基隆市中山隧道內，日前發生人嚇人嚇壞人的事件。平常車來車往的隧道內，竟然有一位穿著黑衣、披頭散髮的女子站在旁邊，讓目擊民眾心裡留下陰影，隔天騎車摔倒受傷。根據調查，原來是同行3人為了拍萬聖節宣傳片，專...華視 ・ 11 小時前
不是謝龍介、陳以信！沈政男曝藍營「台南最佳選擇」 斷言將對決陳亭妃
藍綠白積極備戰2026大選，有意挑戰台南市長的國民黨立委謝龍介，更透露自己其實是總統賴清德的「第二選擇」，掀起熱烈討論；精神科醫師沈政男透過臉書發文，坦言從目前來看，謝龍介仍難翻轉台南，而對國民黨來說，如果能有「謝龍介加陳以信除以二」的選擇，才是最佳人選。沈政男透過臉書發文，坦言從現狀來看，謝龍介仍難代表國民黨贏下台南市長，尤其在陳以信表達參選意願後，後者的......風傳媒 ・ 12 小時前
MLB／耶薩維奇狂飆12K收拾道奇 藍鳥暌違32年封王只差最後1勝
藍鳥隊22歲右投耶薩維奇（Trey Yesavage）今天在世界大賽第5戰主宰戰場，先發7局失1分，狂飆12次三振，優質表現領軍6：1擊敗道奇隊，世界大賽3勝2敗聽牌，最快後天在多倫多主場封王，...聯合新聞網（運動） ・ 12 小時前
駐防73年 陸軍砲校告別台南永康遷往關廟
（中央社記者張榮祥台南30日電）駐守台南市永康區73年的陸軍砲兵學校（永康砲校）將正式遷駐關廟區，今天完成最後一趟搬遷作業，台南市長黃偉哲也到場歡送，且祝福部隊遷駐湯山營區一切順利，平安如意。中央社 ・ 12 小時前
非洲豬瘟餘波！紀姓特約獸醫心寒：情義已盡、明年不再簽約
台中市梧棲區爆發非洲豬瘟疫情，養豬場紀姓特約獸醫師遭檢調約談，29日於臉書表示，情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，並透露曾問過案主重大的死亡率為什麼不找他，對方回應「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你」，直言自己無言了。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB(影）／新秀耶薩維奇先發7局失1分狂飆12K！藍鳥6：1勝道奇世界大賽聽牌
體育中心／季芸報導世界大賽G5上演「天王山之戰」，目前戰成2勝2敗的藍鳥和道奇，分別派出塞揚強投史奈爾（Blake Snell）和藍鳥大物耶薩維奇（Trey Yesavage）擔任先發，藍鳥隊一開局就展現氣勢，前兩打席「背靠背」開轟取得2：0領先寫下大聯盟史無前例紀錄，加上藍鳥22歲新秀耶薩瓦吉（Trey Yesavage）先發7局失1分、只被敲3安，飆出12次三振的超優異表現，完全壓制道奇強力打線，終場藍鳥就在客場以6：1奪勝，率先於7戰4勝的世界大賽取得3勝的聽牌優勢。FTV Sports ・ 12 小時前
普發1萬！ 2銀行加碼抽萬元 還有「11萬大禮包」
普發1萬！ 2銀行加碼抽萬元 還有「11萬大禮包」EBC東森新聞 ・ 11 小時前
確認過眼神！黑絲OL爆紅受訪「因1事」被公雞狂追：以為向牠發起挑戰
高雄一名穿著黑絲襪的OL到停車場繳費，沒想到繳完錢轉身後，竟被一隻兇猛的白公雞盯上，接著公雞突然瘋狂追逐，嚇得她連忙拔腿衝回車上，甚至在車上忍不住飆出髒話。這段荒謬又搞笑的畫面讓網友笑翻。OL表示，她平時常看到場內幾隻雞閒晃，沒想到這次轉身對到眼竟被「盯上」，她幽默說：「人生都沒被狗追過，反而被雞追了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
該講「台灣」還是「中華民國」？游盈隆拿關稅談判舉例：連美國也在打壓中華民國
國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日正式就任，新北市議會民進黨團昨（28）日質詢市長侯友宜，詢問他是否認同鄭麗文自稱「是中國人」的說法，侯友宜回應，「台灣的主流民意就是按照民主憲法，所以我是堂堂正正的中華民國人。」對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》表示，中華民國之所以難以走入國際社會，是因為受到中華人民共和國的全面限制，他直言，「......風傳媒 ・ 1 天前