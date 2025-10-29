臺南市政府歡送砲訓部遷駐關廟 感謝守護地方73載

記者王勇智／臺南報導

駐守臺南永康長達73年的陸軍砲兵訓練指揮部即將正式遷駐關廟，今（30）日完成最後一趟搬遷作業；為感念單位長年駐防地方、守護鄉里的深厚情誼，臺南市政府特別舉辦歡送與祝福活動，由市長黃偉哲代表市民向官兵表達誠摯謝意，感謝砲訓部多年守護國土、護佑地方，並祝福部隊遷駐關廟湯山營區一切順利、平安如意。

臺南市政府表示，陸軍砲兵訓練指揮部（昔為砲兵學校）自進駐臺南永康四分子營區以來，後於中山南路現址設校，至今已有73年歷史。之後通過「永康創意設計園區」用地申請與變更案，並於民國100年經行政院核定，由臺南市政府制定專案計畫推動。同年，臺南市成立「關廟基地遷建與開發」專案小組，並於民國107年正式動土；歷經6年4個月施工，砲訓部關廟新營區順利竣工後，單位自今年10月起陸續遷出，今日完成最後一趟搬遷。

黃偉哲於活動中特別感謝砲訓部官兵多年來對地方的貢獻，砲訓部指揮官李少將則致贈一只「砲彈造型水壺」給黃偉哲，象徵市府肩負關廟新營區建設及永康舊址開發的重任；黃偉哲也回贈一頂野戰帽，並祝福單位遷駐關廟後訓練順利、發展順心。

臺南市政府指出，砲訓部原址將由市府地政局接管，啟動「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，規劃發展為「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」。未來將導入智慧製造、科研創新與新創辦公等產業機能，結合綠軸公園、學校、公園綠地與完善道路系統，打造「北臺南科技新門戶」。工程預計於民國115年中啟動，118年底完工，為地方注入新動能。

駐守臺南永康長達73年的陸軍砲兵訓練指揮部即將正式遷駐關廟，今日完成最後一趟搬遷作業；臺南市政府特別舉辦歡送活動，向官兵表達誠摯謝意。（臺南市政府提供）

臺南市長黃偉哲代表市民向砲訓部表達誠摯謝意，感謝單位多年守護國土、護佑地方。（臺南市政府提供）