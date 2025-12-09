臺南市政府率團進軍2025杜拜國際汽車零配件、維修工具暨輪胎展

生活中心／陳堯棋、張智凱 台北報導2025青山王祭開跑，今天（9）暗訪暨繞境活動首日，吸引大批信徒前來朝聖。適逢青山宮建宮170年，今年擴大邀請北港朝天宮、朴子配天宮等6大宮廟贊境，各大宮廟多達21個紅壇參與，預計三天活動湧進數萬信眾。北市增派警力加強交通疏導與臨檢維安，嚴禁出現幫派標誌，避免衝突。由八位將軍和一位引路童子組成的"青山八將團"，負責開路、保護主神安全，為青山王暗訪暨繞境活動，揭開序幕。台北市長蔣萬安親自扛轎。（圖／民視新聞）主持人：「恭迎靈安尊王出廟。」台北市長蔣萬安親自扛轎，護送靈安尊王出巡。一年一度的艋舺大拜拜，今年適逢建宮170週年，信眾更踴躍。信眾：「那時候有165周年的時候有來過，跟這次170周年都有來過，每年都會來啦，有時間的話我都會跟著走。」信眾：「住三重，大部分每年都來，這個(伸縮棒)可以坐火車、坐高鐵，沒有超過150(公分)。」為了完整記錄起駕繞境，有民眾DIY自製長達4公尺的伸縮棒拍攝，2025青山王祭開跑，包括暗訪遶境，祈求維護地方平安、驅邪淨境。12/10藝文紅壇活動結合在地藝區、音樂，街區場景，12/11更擴大結合北港朝天宮、朴子配天宮等6大宮廟贊境，共21個紅壇登場。青山宮周邊道路交管、維安嚴格。（圖／民視新聞）青山宮主委黃清源：「今年總共有邀請六間廟，北港朝天宮、朴子配天宮，總共有六間大間廟就對了，第一天、第二天是暗訪，第三天是正日，暗訪是從下午三點開始，正日是從早上八點開始。」一連三天除了周邊道路，包括環河南路、長沙街、貴陽街口等等，下午、晚上都交通管制。由於連續幾年，活動都爆發推擠、衝突、甚至染黑爭議，警方也嚴禁出現幫派標誌，用最高規格維安。原文出處：青山宮「建宮170週年」 一連三日暗訪暨繞境活動揭幕 更多民視新聞報導台積電員工抽中教召：喜獲公假15天！憂1事網笑：不想上班？新竹明將停水9小時 東區、香山區2200多戶受影響北港媽祖北上贊境! 蔣萬安親迎接駕 信眾擠爆萬華車站

