臺南市政府表揚自殺防治及推動心理健康有功人員及單位

記者許旗成/台南報導

臺南市政府為推動心理健康照護及自殺防治工作，由市長黃偉哲擔任「臺南市政府心理衛生及自殺防治會」召集人，每季邀集專家學者及各局處，整合民間單位資源，積極推動社區落實自殺防治工作。今(5)日在福爾摩沙遊艇酒店召開「114年臺南市政府心理衛生及自殺防治會期末會議」，會中由副市長趙卿惠代表頒獎肯定搶救及防範自殺事件有功的45位獲獎人與1個推展活動有功單位。





本次頒發獎項包含：第1項為成功規勸取消自殺行動者之績優警察、消防等21名有功人員。曾有員警值勤時，接獲民眾報案見自家頂樓有一情緒不穩女子徘迴，立即趕至現場，勸說其離開牆邊，並耐心陪伴至打消輕生念頭，事後家屬十分感謝警察積極救援。第2項為推動自殺防治及心理健康醫療機構等12名有功人員，擔任自殺防治窗口，24小時通報不漏接，備受肯定。第3項為協助採證性侵害案件成果優異等5名醫師，因其縝密採證，掌握關鍵性證據，協助警政署偵破重大性侵害案件，讓司法得以伸張，成效卓越。第4項為心理健康促進活動之推展有功單位，大台南登山協會自105年起，連續10年協助推動臺南市心理健康月「好心情」親子健走活動，深獲民眾喜愛肯定。



趙卿惠代表黃偉哲市長恭喜本次獲獎人員及各單位，感謝接住許多寶貴生命，勞苦功高，值得大家學習。

臺南市政府鼓勵市民朋友多聽(多打聽、多吸收資訊)、多問(有疑問就提出詢問與討論)、多說(說出自己的困難，紓解鬱卒情緒)。透過家人及親朋好友互相關心問候，維持人際間的溫暖，避免憂鬱及自殺等遺憾的事件發生。

衛生福利部24小時提供免費諮詢安心專線1925(依舊愛我)，臺南市政府衛生局也歡迎市民朋友上班時間來電預約免費心理諮商06-3352982，亦可下載心情溫度計APP，了解目前心理困擾程度，或加入臺南市政府社區心理衛生中心LINE(搜尋@1925tainan加入)及好心情臉書粉絲團。

衛生局也呼籲，自殺防治人人有責，邀請大家適時發揮「自殺防治守門人」的精神，一起守護您我的心理健康。