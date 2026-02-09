臺南市政府警察局第二分局新聞資料 南警二分局與永華里辦理「馬路平安行、幸福伴你行」新春揮毫贈春聯交安宣導活動

記者蕭素惠/台南報導

為迎接即將到來的春節連續假期，及115年加強重要節日安全維護工作開跑！提升民眾交通安全意識，南警二分局今（9）日走入永華里社區，辦理「馬路平安行、幸福伴你行」新春揮毫贈春聯交通安全宣導活動，以傳統筆硯文化結合交通安全理念，營造濃厚年節氣氛，獲得社區居民熱烈迴響。

活動現場邀請書法老師以傳統毛筆揮毫，書寫富含祝福寓意的春聯，贈送予社區民眾，透過筆墨傳遞新春祝福，也象徵守護民眾行車安全的決心。居民一邊欣賞書法藝術，一邊感受年節的溫馨氛圍，紛紛表示活動內容別具意義。

另員警現場透過活潑生動的團康活動及互動式有獎徵答方式，加強交通安全重點宣導，提醒民眾春節期間外出返鄉或出遊，務必遵守交通規則，切勿酒後駕車、疲勞駕駛或超速行駛，共同維護道路交通秩序與行車安全。

此外，現場還向高齡長者示範自行車 LED 燈之正確安裝方式，並說明夜間或清晨騎乘自行車時，配戴照明及反光設備對提升能見度與保障行車安全的重要性，提醒民眾確實做好相關安全措施，以降低交通事故發生風險。

南警二分局表示，春節是家人團聚的重要時刻，希望透過結合社區參與與傳統文化的方式，讓交通安全宣導更貼近民眾生活，進一步強化「安全第一」的用路觀念，讓每位民眾都能開心出門、平安回家，安心歡度新春佳節。