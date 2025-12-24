臺南市教育局違法限縮工會法會務活動教師請假權 惡意癱瘓教師工會

圖：全教總理事長侯俊良（右）與南市教產理事長陳葦芸（左）召開記者會嚴厲抨擊臺南市教育局違法限縮工會法會務活動教師請假權。（記者張添福攝）

針對臺南市教育局近期行政濫權、粗暴打壓教師工會之行徑，全國教師工會總聯合會（全教總）與臺南市教育產業工會（南市教產）今日共同召開記者會。兩會理事長連袂出席，嚴正譴責台南市教育局假借「議會決議」之名，惡意擴大解釋並違法限縮教師請假權，企圖全面癱瘓教師工會運作。該會將向勞動部提起「不當勞動行為裁決」，捍衛工會勞權。

臺南市教育產業工會理事長陳葦芸指出，臺南市教育產業工會自108年起與臺南市政府教育局合意教師工會會務公假核給方案，然，自114年起臺南市政府教育局除片面毀棄核給會務公假之慣例，114年12月更以錯誤的函釋要求各校不得核予會務活動公假，不僅阻撓工會理監事會務公假核給，更是全面禁止全市教師參加教師工會的會務活動的權利。該函文不僅針對性地限縮工會理監事出席會議之權限，更將禁令擴大至全市基層教師，禁止所有老師依《教師請假規則》參與工會活動。

全教總理事長侯俊良更嚴厲抨擊，此舉已屬不當勞動行為：1、明確違反「法律位階原則」：行政命令不得牴觸法律：《教師請假規則》為中央法規，地方教育局無權逕自「函釋」《教師請假規則》之內涵，況且是進一步剝奪教師請假權益。2、公然干預、妨礙教師工會活動：透過「全面禁止」會務假核給，使工會理監事會議面臨流會，及錯誤函釋《教師請假規則》公假內涵，要求學校對教師參與會務活動不得核給公假，已構成《工會法》第35條之不當勞動行為，教育行政機關公然帶頭違法，實為民主法治之恥。

兩位理事長共同表示，工會是教育改良的重要推手，臺南市教育局無視「工會法」係屬法規，無視其保障受僱者團結權，更無視身為雇主應克盡「工會法」之義務。對於提升台南市教育環境，臺南市教育局原應該支持教師工會正當會務活動，共同努力優化台南市教育環境，但可惜的是身為臺南市教育主管機關，反而是將行政資源當作私鬥工具，刻意操作造成臺南市教師工會會務活動停滯，製造校園寒蟬效應，影響會務活動、組織運作甚大。試想，當教育行政主管機關可以隨意「擴大解釋」法規內涵來剝奪法定教師權益，這不僅是臺南教師工會的危機，更是整體臺南市教育體制的法治危機。

針對臺南市教育局違法打壓教師工會事實，南市教產將於今日記者會後，立即向勞動部提起「不當勞動行為裁決」，期待主管機關勞動部積極處理臺南市教育局的行政擴權、惡意打壓工會運作之不當勞動行為，盡快要求臺南市教育局撤銷違法限權之函釋，恢復臺南市教師參與工會活動之合法請假權限，並依法追究相關行政人員擴權解釋、毀壞勞權之行政責任。