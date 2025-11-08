臺南市民學苑成果展東山登場 展現市民豐沛學習熱情與創造力
▲臺南市民學苑成果展東山登場，民政局長姜淋煌、主秘楊雅苓及多個區長均出席，見證市民豐沛學習熱情與創造力。（記者李嘉祥攝）
為推動里社區活動中心市民學苑學員相互交流及經驗分享，臺南市政府民政局8日於東山區東山國小文教活動中心舉辦「2025咱學習的好所在－里社區活動中心市民學苑成果展」，現場匯集各區學員學習成果，除有活力四射的動態表演，還有精緻豐富的靜態創作，民政局長姜淋煌、主任秘書楊雅苓及多個行政區區長均出席，見證市民豐沛學習熱情與創造力。
灑舞部岸原舞團以充滿力與美的「薰陶呈趣」為成果展開場，各區學員輪番上台展現3個月來的學習成果；安南區鹽田里長輩們舞動太鼓展現氣勢，下營區下營里以大正琴彈奏出優美旋律，新化區崙頂里響亮的薩克斯風聲吸引目光，另關廟區五甲里、安平區華平里、育平里、將軍區西華社區、仁德區仁義社區、七股區樹林里、新市區三舍里、後壁區新嘉里及安定區中榮里等地學員也帶來的精采動態演出，贏得滿堂喝采。
市長黃偉哲表示，市府積極活化社區公共空間，讓里社區活動中心不僅是休憩場域，更是連結在地情感與推動終身學習的重要平台，期待未來各區能持續合作，共同為市民謀取最大福祉。
除精彩表演，現場還有超吸睛的靜態作品展覽，從禪繞畫、精油香氛到環保工藝，總計多達40項展品，件件都令人驚嘆，另也讓大家現場製作體驗歸仁區八甲里的手工編織手繩及南區鹽埕里的鹽燈，將實用小物帶回家，許多人玩得意猶未盡，直呼明年還要再來。
民政局長姜淋煌強調，活動中心是社區營造的核心據點，民政局持續透過「才藝嘉年華」與「市民學苑」等重點活動活絡活動中心使用，提升市民藝文體驗，期許更多市民善用這些空間，讓活動中心不只是活動中心，更是大家的好厝邊。
