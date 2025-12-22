臺南市永華國民運動中心頒發114年度體育績優獎助金 體育局陳良乾局長親臨頒獎肯定63位績優選手表現

記者游宜橙/台南報導

臺南市永華國民運動中心委外營運廠商喬鑫股份有限公司於今日（12月20日）辦理「114年度體育績優獎學金」頒獎典禮，共計有63位來自各級學校之優秀選手獲獎。體育局陳良乾局長特別代表黃偉哲市長到場致意，並頒獎肯定獲獎選手在運動競技與平日訓練上的傑出表現，並讚許私人企業持續回饋基層體育發展的義舉。



臺南市永華國民運動中心自107年起委由喬鑫股份有限公司經營管理，該公司為鼓勵本市優秀運動選手致力精進、提升專業運動知能，特訂定體育績優獎學金。永華國民運動中心每年編列新臺幣20萬元運動獎學金，作為績優選手之獎勵與支持，期望透過實質資源挹注，協助選手安心訓練、持續突破自我，進而厚植本市競技運動實力。

體育局表示，永華國民運動中心自營運以來，不僅提供市民優質的運動空間，營運團隊喬鑫公司更積極配合市府政策，推動多元化課程。除了經營績效獲得好評，該公司更積極投入基層運動發展，建立良好的公私合作模式。今日體育局陳良乾局長出席頒獎活動，除了恭喜獲獎的63位選手外，也希望藉由喬鑫公司的持續投入，能起到拋磚引玉之效，帶動更多私人企業加入支持臺南市運動發展的行列，共同提升全市體育運動風氣。