臺南市精華土地「中國城暨運河星鑽地區」設定地上權115 年 1 月 23 日開標

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府地政局將於 115 年 1 月 23 日上午 10 時在永華市政中心辦理「中國城暨運河星鑽地區」設定地上權招標第一階段（資格審查）開標作業。本案共推出星鑽段 2425、2426 地號兩筆市有土地，總面積約 1.5 公頃，均屬市中心少見之方整且大面積基地，具高度發展潛力。

市長黃偉哲表示，本案位於中西區政經核心，緊鄰河樂廣場景觀軸帶與安平運河水岸，周邊觀光遊憩資源豐富，可匯聚大量人潮；該區域同時為市政核心地帶，因應臺商回流及新創產業需求，可提供新型優質辦公空間，具有全面性的開發契機。

地政局長陳淑美表示，區域內的河樂廣場以「孕河之心、旗艦領航」理念塑造水岸綠帶，並與中正商圈、海安商圈形成魅力複合式觀光廊帶。未來觀光旅遊局亦將新增三座碼頭，串聯舊魚市場、河樂廣場至安平沿線景點，打造全新的運河觀光廊帶，強化區域旅遊動能。

本次釋出二宗基地，採分別招標方式，其土地使用分區均為第一種觀光休閒特定專用區，建蔽率 50%、容積率 480%，適合規劃大型特色商場、文創市業、百貨零售、景觀辦公室、酒店式公寓及國際旅館等多元開發產品，有望成為承接市區觀光人潮的新門戶。本案採設定地上權方式，存續期間 50 年並得優先續約 20 年。權利金底價約為周邊所有權土地市價三成，並提供 4 期或 15 期繳納、可申請融資等彈性方案，有效降低開發前期資金壓力。

地政局長陳淑美說明，本案針對地上權特別規劃 三項地租優惠措施，第一項措施為設定完成後前 5 年地租依土地申報地價 1% 收取，第二項措施為第 6 年起按 3% 收取，其中僅 1% 隨土地申報地價調整，第三項措施為自第 5 年起，若當年地租較前一年增加超過 6%，超出部分不予計收，此措施可穩定投資者成本，有助降低地租調整風險。

本次設定地上權取得權利金等收益，將優先用於償還中國城暨運河星鑽地區區段徵收之開發成本。以地上權方式處分開發後之剩餘建築用地，市府可保有土地所有權並促進土地有效利用，地政局表示，有意投標者可於 114 年 12 月 9 日至 115 年 1 月 22 日 期間領取投標文件，相關資訊可洽區段徵收科：(06) 637-0949、637-4060，或至地政局網站查詢。