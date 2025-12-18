臺南市經發局推動「工廠危險物品查核輔導計畫」逾五百家工廠完成自主申報

（記者張芸瑄／綜合報導）近年各縣市工廠火災事故頻傳，經濟部修正《工廠管理輔導法》與《工廠危險物品申報辦法》，提高應申報而未申報與申報不實之罰鍰至 5 萬至 500 萬元，並新增工廠危險物品動態申報及提高公共意外責任險保額等規範。

臺南市政府經濟發展局積極配合中央政策，自 2025 年下半年啟動「114 年工廠危險物品查核輔導計畫」，目標是全面提升工廠危險物品管理能力，落實源頭管控，並建立完整安全管理機制。

圖／工廠危險物品廠商宣導會。（臺南市經發局 提供）

落實新法規 專業輔導深入工廠現場

台南市經發局指出，新制度上路後，經發局成立由學者及經發局組成的專業輔導團隊，透過團隊深入工廠協助業者辨識工廠危險物品，並指導如何正確執行申報辦法，確保業者能依工廠危險物品申報辦法規定落實作業流程，提升工廠整體安全管理。

在此專案計畫中，也針對經發局同仁舉辦兩場教育訓練 2 場 , 共計 3 場不同的教材及講師授課，對於今年及後續年度的工廠危險物品查核輔導工作奠定專業知識及實務經驗交流。迄今，專業輔導團隊已完成約 50 家工廠的現場訪視，協助業者改善管理流程與落實申報作業，成效良好。輔導過程中，團隊也提供法規解析、風險防範建議及申報實務操作，幫助業者在遵法的同時，提升日常安全管理水準。

此外，經發局於 2025 年 10 月 17 日在新吉工業區國際會議廳舉辦「化學品危害預防宣導與防災應變宣導會」，總計報名廠商共231間，由產業類別分析占比: 第一最多的是化工業，第二是科技業，第三是金屬加工製造業。這三種行業的確是工廠危險物品使用量最多最雜的產業；透過消防實務案例與法規解析，協助業者強化工廠危險物品管理意識並提升日常操作安全。

圖／工廠危險物品教育訓練。（臺南市經發局 提供）

成果亮眼 逾 500 家工廠完成申報

在市府積極宣導下，目前已有超過 500 家工廠完成工廠危險物品的線上申報，產業涵蓋化工、金屬加工、電子設備等領域，顯示多數業者已正視工廠危險物品申報的重要性。市府亦持續透過跨局處合作、民眾通報等方式進行查核與追蹤，確保管理機制落實到位。

圖／工廠危險物品現場輔導照。（臺南市經發局 提供）

強化防災能力 打造更安全的產業環境

經發局強調，新規範的動態申報制度讓工廠能更具彈性地更新危險物品資料，可依實際狀況滾動式調整廠內最大庫存量。同時，公共意外責任險保額的提高與更嚴格的罰則，也促使工廠更加重視危險物品與安全管理，有助於降低爆炸、火災等重大事故風險。

市府表示，將持續推動工廠危險物品管理提升計畫，協助產業符合永續與安全發展要求，並維護市民與園區從業人員的生命財產安全。（台南市經發局廣告）

