臺南市總工業會慰問無訓部 感謝官兵戰備辛勞

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記者王勇智／臺南報導

端午節前夕，臺南市總工業會敬軍團今（12）日由理事長蔡明忠率隊，在臺南市軍人服務站專員鄭擇宗陪同下，前往陸軍無人系統訓練指揮部敬軍慰問並致贈慰勞金，感謝官兵執行戰備任務之辛勞。

蔡明忠表示，國軍官兵不分晝夜、無論天候的執行任務，忠心守護臺灣安全，全體官兵弟兄姐妹們無私的奉獻精神，值得所有國人的肯定與支持。臺南市總工業會於端節前夕，特別組團前來勞軍，要藉由此次活動，向所有保家衛國的軍人致上最誠摰的敬意與謝意；也期盼社會各界都能一起愛護國軍、支持國軍，並持續為國軍加油打氣。

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臺南市總工業會敬軍團今日由理事長蔡明忠率隊，在臺南市軍人服務站專員鄭擇宗陪同下，前往陸軍無人系統訓練指揮部敬軍慰問。(臺南市軍人服務站提供)

臺南市總工業會理事長蔡明忠致贈陸軍無人系統訓練指揮部慰勞金，向單位致上最誠摰的敬意與謝意。(臺南市軍人服務站提供)