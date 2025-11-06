臺南市西門淺草公有零售市場自治會赴澎湖觀摩研習 與馬公市公所交流市場轉型與活化經驗

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】為強化公有市場經營管理經驗交流，促進地方市場活化與永續發展，臺南市政府經濟發展局專門委員陳豪吉、臺南市市場處秘書彭凌峰及臺南市西門淺草公有零售市場自治會會長張慧瑀，率領二十多位攤商代表於4日下午蒞臨馬公市公所三樓禮堂，與市長黃健忠進行交流座談。雙方就市場空間運用、環境改善及社區參與等議題交換意見，並互贈伴手禮。黃健忠市長致贈以澎湖玄武岩打造的客製石章，象徵兩地情誼堅固長久。

馬公市長黃健忠表示，為學習各地市場管理與再生經驗，市公所今年曾派主任秘書陳志謙率市場管理所同仁前往臺南實地取經，了解西門淺草市場在青年攤商導入及文化再造上的成果。這次臺南團隊回訪澎湖，不僅延續交流，也讓雙方能實際觀摩離島市場的運作現況與改善方向。

陳豪吉專門委員身為澎湖子弟，回鄉帶團交流別具意義。他表示，馬公市公所在市場整建與環境維護上展現明顯進步，特別是北辰市場與文澳市場的整體翻新規劃，能兼顧安全、功能與地方經濟，十分務實。西門淺草市場自治會會長張慧瑀指出，該市場結合百年古蹟「西市場」修復與再利用計畫，成功吸引年輕族群與旅客，是文化結合商業的成功案例。她說，這次來澎湖觀摩，不僅關心市場硬體環境，也希望了解市公所在市場管理與行銷推動上的做法，期盼雙方未來持續交流。

翌日（11月5日），參訪團在市場管理所同仁陪同下前往北辰市場實地踏查，了解市場改造方向與管理現況。臺南團隊對市場整潔明亮的環境及攤商的熱情接待留下深刻印象，並就市場行銷及服務管理等議題與市公所人員交流意見。

黃健忠指出，市場是城市生活的重要場域，也是居民日常的縮影。北辰市場目前進行屋頂防水與結構補強工程，文澳市場則推動「活化與退場雙軌制」方案，均朝提升使用安全與營運品質方向推進。市公所持續加強市場環境整潔與設施維護，並配合相關單位辦理例行稽查，確保市民購物便利、攤商營運順利。黃市長表示，這次與臺南團隊的互訪，是一場務實的經驗交流，也讓雙方在市場管理與改善上，能相互學習、共同精進。（照片記者葉佳盈翻拍）