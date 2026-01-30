臺南市議會慰問軍警消 表達誠摯敬意

記者王勇智／臺南報導

為感謝春節期間仍須堅守崗位、守護市民安全的軍警消人員，臺南市議會今（30）日舉辦「守護臺灣感謝有您」軍警消春節聯合慰問活動；議長邱莉莉在臺南市軍人服務站站長劉可雲等人陪同下出席慰問，向長年守護民眾安全的軍警消表達誠摯敬意，並致贈春節慰問金。

邱莉莉表示，春節是我國最重要的傳統節日，象徵團圓與祝福。當多數民眾忙於返鄉團聚、歡喜迎新之際，軍警消同仁犧牲與家人相聚的時間，全年無休堅守第一線，以高度的責任感與使命感，守護國家與社會安全，讓市民朋友能安心迎接祥和的新年。

邱莉莉指出，舉辦此次慰問活動，正是要向軍警消同仁表達臺南市議會最誠摯的關懷與最高的敬意。她代表臺南市議會全體議員，感謝所有辛勞付出的軍警消人員，以及義交、義消等協勤夥伴的無私奉獻；同時也特別感謝默默支持的眷屬與家人，因為有家人的體諒與付出，才能讓第一線同仁無後顧之憂，全心投入守護城市安全的工作。

臺南市議會今日舉辦「守護臺灣感謝有您」軍警消春節聯合慰問活動，向守護民眾安全的軍警消表達誠摯敬意。（臺南市軍人服務站提供）

陸軍砲兵訓練指揮部政戰主任周上校回贈臺南市議長邱莉莉感謝狀。（臺南市軍人服務站提供）