臺南市議會民進黨團第四屆第三、四任三長交接

▲台南市議會民進黨黨團完成黨團三長交接並會後黨內議員與市長黃偉哲合照。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台南市議會民進黨黨團舉辦第4屆第4任黨團三長交接，台南市議員李宗翰擔任新任總召，二位副總召為李宗霖議員、沈家鳳議員，幹事長為楊中成議員，發言人由鄭佳欣議員、余柷青議員、王宣貿議員擔任。

李宗翰議員曾擔任發言人、幹事長等黨團幹部對於黨團運作並不陌生，此次擔任總召一直未來與市府互動、監督並進，同時促進黨團、市府、他黨多方和諧。

李宗翰總召找來無黨籍議員李宗霖擔任副總召一職，幹事長找來他黨議員楊中成擔任，跨出多方和諧的第一步，期許未來在爭取台南市民福祉的道路上，大家有志一同，共創多贏局面。

廣告 廣告

感謝本屆歷任總召郭鴻儀議員、陳秋宏議員、周嘉韋議員的帶領，黨團的運作及和諧皆相當順暢。在去年一整年擔任幹事長職務的歷練下，對於議會黨團、議事的運作也更加熟捻。