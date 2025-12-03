臺南市議會臨時會十日起永華議事廳召開 接續審查市總預算
▲南市議長邱莉莉主持議會臨時會程委會，會中通過十日起永華議事廳召開臨時會，將接續審查市總預算。（記者李嘉祥攝）
【記者李嘉祥／台南報導】臺南市議會3日召開第10次臨時會第1次程序委員會，會中通過12月10日至19日於永華議事廳召開第10次臨時會，接續審議115年度臺南市總預算暨附屬單位預算案。
議會程委會由召集人邱莉莉議長主持，委員副議長林志展、議員蔡育輝、林燕祝、陳秋宏、周嘉韋、陳昆和、林冠維及Ingay Tali穎艾達利均出席；副市長葉澤山、秘書長尤天厚率市府相關局處長列席；會中主要審定議事日程草案及審查市府17件墊付款提案。
經程委會討論，第10次臨時會預定10日開幕，原訂首日聯席審查墊付款案議程調整至12月11日上午，12月10日大會議程完成後，以及11日下午、12日至17日全天皆為聯席審查市總預算暨附屬單位預算案議程；18日及19日進行三讀議案第二、三讀會等議程，19日閉幕。
議會指出，市府17件提案皆為墊付款案，墊付金額總計3億9689萬2千元，將連同議事日程草案全部提案皆提請大會審查。
