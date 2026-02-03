臺南市軍人服務站春節敬軍 鼓舞官兵士氣

記者王勇智／臺南報導

為感謝國軍官兵執行戰備任務之辛勞，臺南市軍人服務站顧問王健源今（3）日在站長劉可雲、臺南市後備憲兵荷松協會理事長李健成、秘書長汪榮進、常務理事戴國隆等人陪同下，前往陸軍砲兵訓練指揮部辦理敬軍慰問活動，並致贈砲訓部及臺南憲兵隊春節慰勞金，鼓舞官兵士氣。

王健源表示，國軍官兵24小時全天候執勤，無論何時何地，時時刻刻都在捍衛國家安全，分分秒秒守護著國人同胞的生命財產；三軍健兒戮力戰備、守護家園的努力和決心，國人同胞都有目共睹，並且能夠深刻感受。為表達對國軍的堅定支持與感謝，特別在農曆春節前夕前來慰問，並致贈春節慰勞金，以實際行動力挺國軍，慰勉官兵弟兄姐妹們的辛勞。

臺南市軍人服務站顧問王健源今日在站長劉可雲等人陪同下，前往陸軍砲兵訓練指揮部辦理敬軍慰問活動。（臺南市軍人服務站提供）

臺南憲兵隊回贈臺南市軍人服務站顧問王健源感謝狀。（臺南市軍人服務站提供）