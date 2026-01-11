臺南市迎接美國 Phoenix Arcadia U12 少棒隊 臺南少棒接軌國際

第三排右：▲臺美棒球交流大合影。

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南市政府持續推動三級棒球國際交流政策，期望藉由棒球國際交流，提升本市棒球競技實力。今（11）日由美國鳳凰城市長Kate Gallego 帶領 Phoenix Arcadia U12 少棒隊遠道而來，與臺南市少棒聯隊(省躬國小、億載國小、新進國小、協進國小、安慶國小、永信國小)進行國際交流賽，臺南市少棒聯隊也特別致贈茄芷袋、鑰匙圈、鳳梨酥、媽祖賜芙小泡芙及鄭成功洋芋片等富有臺南特色的伴手禮給美國隊，讓年輕選手們於棒球場上切磋球技、以球會友，不僅能精進球技，還能拓展國際視野，展現臺南深耕棒球運動的成果。

▲臺美棒球交流葉澤山副市長致詞。

葉澤山副市長表示，棒球是臺南重要的城市運動之一，市府持續投入資源發展三級棒球，從基層扎根，積極完善少棒、青少棒及青棒的培訓體系。此次美國 Phoenix Arcadia U12 少棒隊蒞臨臺南，不僅展現國際對臺南棒球環境之肯認，也讓本市選手們有機會在家鄉與國外球隊同場競技，累積寶貴國際交流經驗並為未來棒球之路奠定更扎實之基礎。

臺南市政府體育局陳良乾局長表示，市府近年積極推動棒球軟硬體建設，其中亞太國際棒球訓練中心具備國際賽事等級場地與完善訓練設施，已成為國內外球隊交流與移地訓練之重要據點。本次國際少棒交流活動，臺南市提供最優質的場地，讓選手們進行訓練與交流，不僅能促進球隊體育交流，也能深化雙邊城市友好關係。

▲臺美棒球交流貴賓開球。

臺南市政府體育局表示，市府將持續以三級棒球為核心，投入資源厚植本市棒球實力，並結合國際資源，推動棒球交流活動，讓臺南市能夠培育更多優秀棒球選手，打造臺南棒球城市特色品牌。(照片體育局提供)