臺南市醫院督導考核頒獎 奇美3院榮獲優等
記者王勇智／臺南報導
為提升就醫品質，臺南市政府衛生局每年辦理轄內醫院督導考核，並邀請專家學者就醫療服務、設備及政策執行成果等進行整體評估。衛生局今（29）日舉行「114年度臺南市醫院督導考核」頒獎典禮，6家醫院榮獲督考優等獎，包括奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、衛生福利部新營醫院、國立成功大學醫學院附設醫院、臺南市立醫院。
衛生局指出，每年舉辦的督導考核，不僅是檢視醫療品質的重要機制，更是推動醫療體系前進的助力；中央每4年辦理1次醫院評鑑，而地方衛生局則是非評鑑年就進行督導考核，透過委員專業的指導與各院積極的作為，得以發現問題並改善，讓市民享有更高品質的醫療服務。
衛生局表示，目前正積極推動大家醫計畫，將生活習慣諮商導入照護服務內，透過醫療團隊的介入，引導病人調整日常作息與生活模式，進一步控制慢性病的病程發展。就如同「大家醫計畫」的核心精神，就是讓醫療不僅止於醫院診間，而是深入社區與家庭，讓健康管理成為日常生活的一部分。
今年納入醫院督導考核之醫院共計27家（另7家醫院由衛生福利部辦理醫院評鑑），評核範圍涵蓋醫事品質、國民保健、心理健康、藥物膳食及疾病管理5大領域，經過專家學者及市府各局處委員的評核，6家醫院榮獲督考優等獎，包括國立成功大學醫學院附設醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、臺南市立醫院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、衛生福利部新營醫院。
臺南市長黃偉哲特別出席活動，向表現優異的各級醫院頒獎致意，並感謝各級醫院及醫護團隊在過去一年對市民健康的守護。黃偉哲說，此次頒獎不僅感謝醫療團隊守護市民健康，也期望透過表揚績優院所，促進整體醫療品質提升，市府將持續推動以病人為核心的照護模式，攜手各界再創醫療新局。
