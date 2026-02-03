臺南市鐵路地下化專案照顧住宅剩餘店舖公告標租

▲照顧住宅大樓外觀。

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南市鐵路地下化專案照顧住宅剩餘未登記店舖(崇賢三路42號等6戶)及13格汽車停車位，自1月30日起公開標租囉！歡迎有興趣之市民朋友把握機會踴躍投標。

▲店舖門口。

市府都發局表示，本次標租標的是配合鐵路地下化工程興建之專案照顧住宅，經拆遷戶多次選擇後最後剩餘之店舖。照顧住宅基地位於東區南台南副都心區，生產路與現有鐵道交接處之東側，台鐵南台南車站預定地對面，除交通路網便捷，基地亦鄰近台南市立醫院、文化中心、巴克禮公園、台南都會公園、奇美博物館，住商條件良好。

市府都發局指出，每間店舖皆是2層樓，51坪至90坪不等，內含1組櫥櫃、3機(抽油煙機、瓦斯爐、烘碗機)、1至2座陽台及2間廁所。租期一次簽訂期間為2年，可申請續約1次(累計租期不得超過4年)，歡迎有興趣市民朋友把握機會踴躍投標!!本次另公開標租13格汽車停車位，有停車位需求之照顧住宅所有權人或承租人亦請把握機會投標 !!

▲店舖1樓。

詳細公告、標租須知、租賃契約之範本及有關文件、圖片可洽市府都發局網站(網站首頁點選「公告事項/其他公告」)下載。