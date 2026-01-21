臺南市長黃偉哲重視水利工程「安全與廉能」！南市水利局辦理「安全優先」實戰訓練

記者游宜橙/台南報導

為精進水利工程管理品質並落實工地安全，臺南市政府水利局於今（21）日上午9時，於安平水資源回收中心環教館辦理工程現場「安全優先」實戰訓練。本次訓練創新結合「廉能意識」與「實作工法」，邀請市府政風處及職業訓練專家進行專題講座，期許透過法治觀念與實務經驗的碰撞，強化基層人員及施工團隊的安全防護意識，保障勞工權益與公共工程品質。

臺南市政府政風處科長李裕萍以「廉能確保高品質」為核心，深入淺出地講解廉能與工程品質的連帶關係。強調唯有在公平、公正、透明的執行環境下，才能杜絕偷工減料，確保每一分公帑都轉化為堅實的水利建設，讓機關同仁在依法行政的基礎上，勇於任事，守護市民安全。

台南職業訓練中心講師郭榮源老師以「營造業工程案例分享與預防措施」為題，特別鎖定水利工程中最具風險的三大領域：臨水作業，針對感電與落水預防機制進行深度剖析。侷限空間，針對汙水下水道及箱涵作業之缺氧、中毒預防。倒塌危險管制，強化土方開挖與支撐作業的結構安全管制。摒棄傳統枯燥的法規宣導，改以豐富的「故事化案例」引導，透過真實發生的工程事故與成功預防經驗進行對比。這種感同身受的教學方式，引發台下第一線工程人員與監造同仁的強烈共鳴，深切體會到「安全預防」不只是規定，更是維護自身家庭與職涯權益的最後一道防線。

臺南市長黃偉哲表示，安全與品質是水利建設的生命線。水利工程常面臨極端氣候與複雜地形的挑戰，唯有落實廉能操守並落實職安防線，方能確保勞工權益與工程品質，攜手共創零職災的專業施工環境。未來，水利局將持續強化各項安全訓練，落實工地巡檢，達成「零職災、高品質」的廉能施政目標。