臺南市鳳凰書畫學會與幸福畫室新營文化中心辦聯展 以畫筆展現府城風采

▲臺南市鳳凰書畫學會與幸福畫室於新營文化中心辦師生聯展，走過臺南400再展風華。（記者李嘉祥攝）

臺南市鳳凰書畫學會由蔡雪貞教授與林財源校長於2005年創立，深耕畫壇20年，匯聚來自各行各業、熱愛書畫創作同好並成立「幸福畫室」，彼此切磋砥礪，持續推廣美學教育，為地方文化注入蓬勃能量，20日起至明年1月11日期間將於新營文化中心第一、第二畫廊舉辦「走過臺南400．再展風華」聯展，歡迎民眾踴躍前往欣賞。

學會創辦人蔡雪貞教授為前東方設計大學駐校藝術家、美工系教授，亦曾任長榮大學美術系兼任教授，擅長融通國畫、油畫與東洋畫技法，自創「蔡氏潑墨大法」獨步藝壇，其作品曾於2015年在義大利「米蘭世博會國際藝術展」及法國「巴黎羅浮宮東西方國際藝術交流展」奪得油畫組雙金獎，享譽國際。

此次展覽包括南市鳳凰書畫學會、幸福畫室及蔡雪貞師生等數十位成員共計展出90餘幅作品，以油畫、水墨等多元媒材呈現府城風采：從安平漁港的海天光影、晨曦中的黑面琵鷺，到奇美博物館、大戶人家等歷史景致，透過畫作展現臺南人文底蘊與自然之美，部分作品則由會員任情揮灑，描繪天地萬象，意境悠遠。學生多向度的創作成果，展現多年耕耘累積的深厚能量。

新營文化中心表示，此次師生聯展內容多元、形式豐富，具象與抽象並陳，中西畫風交融，展期盛況可期；展覽中最引人注目的創作者之一是年近九旬的王方麵婆婆，雖未曾接受過正式學院訓練，但在蔡雪貞教授鼓勵及女兒王鳳龍協助下完成多幅精心作品，色彩運用與構圖皆具個人風格，創作能量令人驚豔，也歡迎各界藝術愛好者前往觀賞，感受美的溫度與藝術創作的生命力。