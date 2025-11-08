臺南市「風起再生 農聚臺南」 農村再生成果嘉年華
【記者張嘉誠／綜合報導】
臺南市政府農業局11月8日在後壁區菁寮老街盛大舉辦農村再生成果嘉年華，今年活動主題為「風起再生 農聚臺南」，除了向社會大眾展現臺南經歷丹娜絲颱風災後復原再生面貌，也整合今年農村再生相關計畫，透過靜態展示、動態展演、農村市集，全面展現臺南農村的具體成果。
臺南市副市長葉澤山表示，後壁區為臺南市金牌農村的搖籃，從第一屆仕安社區及無米樂社區到第三屆頂長社區都得到農業部頒發金牌農村獎項肯定，雖然今年經歷丹娜絲颱風的風災摧殘，後壁區展現出災後重生的韌性，快速整理復原，恢復昔日榮景，充分展現農村社區的凝聚力與行動力。
農業局長李芳林表示，今年農村再生成果嘉年華整合了培根社區、農村再生社區、總合發展計畫的胡麻產業，以及金牌農村推廣計畫，在臺南金牌農村的菁寮老街呈現，現場聚集了超過52個攤位參與，包括42個農村社區、10個胡麻相關業者及金牌農村在地商家。成果嘉年華活動以「好吃、好看、好玩」為核心，包含在地風味市集、免費DIY體驗活動、特色文化展演，以及胡麻食農教育的主題展覽等活動，加上後壁區嘉苳社區帶來「內山姑娘要出嫁」藝陣演出，以及廚師料理秀和街頭藝人現場演唱，帶給遊客豐富的動靜態體驗。
市長黃偉哲表示，臺南市大力推動農村再生，並與農業部農村發展及水土保持署共同合作，今年榮獲農業部頒發「114年度直轄市、縣（市）政府推動社區農村再生績效考評計畫」農再卓越獎第一組第三名及甲等績優，推動成果獲得肯定，是農村再生成果大豐收的一年，也期望未來能持續進步，給臺南農村更好的生活。
台南市政府農業局8日於後壁區菁寮老街舉辦「風起再生‧農聚台南」農村再生成果嘉年華，活動結合靜態展示、動態展演及農村市集，全面展現台南農村在丹娜絲颱風災後的復原成果與再生能量。副市長葉澤山表示，後壁區是台南市金牌農村的搖籃，從第一屆仕安、無米樂社區到第三屆頂長社區，皆榮獲農業部金牌農村獎項肯定。今年經歷丹娜絲颱風侵襲，許多農村社區受創嚴重，但也在各界幫助下，展現出強大復原力與社區凝聚力，迅速重整家園、恢復農村風貌，展現了台南農村「遇風更生」的精神。農業局長李芳林指出，今年嘉年華整合了培根社區、農村再生社區、胡麻產業總體計畫及金牌農村推廣計畫，於具有代表性的菁寮老街盛大登場。現場設有超過52個攤位，包括42個農村社區、10家胡麻相關業者與在地金牌農村商家，展售各式農特產品與手作文創。活動以「好吃、好看、好玩」為主軸，內容涵蓋在地風味市集、免費DIY體驗、胡麻食農教育展覽及特色文化展演等，讓民眾在遊逛之餘深刻感受農村風土魅力。現場活動熱鬧非凡，嘉苳社區帶來「內山姑娘要出嫁」藝陣演出、廚師料理秀及街頭藝人現場表演，為活動增添豐富的視覺與聽覺饗宴，吸引民眾熱情參與。市府表示，「風起再生‧農聚台南
