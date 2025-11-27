臺南市114年優良公寓評選出爐 31社區獲獎





114年度優良公寓大廈評選結果出爐，市府27日在晶英酒店頒獎表揚所有獲獎單位及個人。市長黃偉哲強調，獲得殊榮亟需住民共同營造友善樂居環境，今年度依照社區屋齡、五大主題特色分組評比，共頒出31名獲獎社區。

臺南市優良公寓大廈評選活動，今年已邁入第9屆，參與的社區十分踴躍，在書面審查與評選後選出15組社區進入複選，由市府內外專家學者至公寓大廈實地現勘，就公寓大廈的管理維護、社區營造、友善設施、節能減碳、社區綠化及節能減碳等五大面向進行考核，最後評選出今年度的優良公寓大廈。

市府工務局表示，評選五大面向，包含建築物外牆管理、共用空間管理維護、建築物頂樓安全措施管理、無障礙設施、居住安全、社區活動舉辦、社區綠化、資源回收、社區資源共享等等，由府方及外部專家學者組成評選團，依照社區年齡分組共20個公寓大廈脫穎而出。此外，就管理維護、友善設施、節能減碳、社區綠化、社區營造等主題授獎，以及頒發個人及機構獎項，鼓勵優良社區主任委員、優良管理服務人、優良管理維護公司投入公寓大廈的管理維護及展現社區人文，做為本市友善溫馨的公寓大廈典範。

今年各優良公寓大廈獲獎名單如下：

小型新生組：第一名『森景澤」第二名「尚暘天聚大樓」、第三名「桂田擎天樹」。

中型新生組：第一名「遠奏曲社區」，第二名「天慕社區」，第三名「太子峰雲」。

大型新生組：第一名「三發滙世界」。

青壯組：第一名「御鼎雙璽社區」，第二名「上閑悦大樓」，第三名兩名分別為「聯上 W1 大廈」及「耘非凡」，佳作「大都滙大廈」。

長青組：第一名「文化天廈」，第二名「新興國宅三標第三標大廈」，佳作「國泰華園公寓大廈」。

主題特色獎得獎：

管理維護獎為小型新生組「森景澤」及青壯組「耘非凡」。

友善設施獎為中型新生組「太子峰雲」及青壯組「御鼎雙璽社區」。

節能減碳獎為中型新生組「天慕社區」及青壯組「御鼎雙璽社區」。

社區綠化獎為小型新生組「尚暘天聚大樓」與長青組「文化天廈」。

社區營造獎為大型新生組「三發滙世界」及青壯組「大都滙大廈」。

另優良社區主任委員獎由小型新生組「森景澤」蔡宗勳主任委員、青壯組「上閑悦大樓」易綺雯主任委員獲得；優良管理服務人獎則由中型新生組「遠奏曲社區」彭昌黎管理服務人員與青壯組「御鼎雙璽社區」柯志祥管理服務人員拿下；而優良管理維護公司獎獲獎者為「伯克錸公寓大廈管理維護股份有限公司」及「銘正公寓大廈管理維護股份有限公司」。

