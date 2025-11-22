臺南幼兒運動會熱鬧登場 逾2千名親子齊聚同樂
臺南市體育局舉辦的「臺南幼兒運動會」11月22日於永華市政中心西側廣場熱鬧登場，本場次共有67隊、955位小朋友與家長們共同參與，現場湧入超過2,200人同樂。市長黃偉哲親自到場，與大小朋友一同透過「大球傳遞」揭開運動會序幕，現場氣氛溫馨又熱烈。
黃偉哲市長表示，運動會不僅是比賽，更是親子共享快樂時光的重要平台，本次活動設計四大趣味體能關卡，包含「推大球」、「呼拉圈賽車」、「滑溜布爬行」及「運球挑戰」，讓家長和孩子攜手完成挑戰，不僅能促進親子關係，還能讓幼兒訓練大小肌肉、享受運動樂趣，完成挑戰的每位小朋友，都能獲得專屬完賽獎牌與小禮物，成為最珍貴的成長紀念。
體育局陳良乾局長表示，除了主要的趣味關卡，現場還安排五大闖關體驗，包含「棒球九宮格」、「套套呼拉圈」、「足球彈珠台」、「彈彈桌球手」及「跳跳乒乓球」，集滿通關章的小朋友還能兌換限量小禮物，遊戲中使用的「滑溜布」也會讓各園帶回，能延續成為課程教材，讓孩子在日常學習中繼續享受運動樂趣。壓軸的「夢幻泡泡秀」更是小朋友的最愛，繽紛泡泡在空中飛舞，搭配大小朋友的歡笑聲，將現場氣氛推向最高潮！
臺南市政府體育局表示，接下來11月29日還有「新營場」幼兒運動會，歡迎市民朋友攜家帶眷一同參與，留下珍貴回憶。市府將持續推動親子運動，打造友善運動環境，讓運動融入孩子的成長過程，也提升市民的健康意識與生活品質。
更多新聞推薦
其他人也在看
臺南幼兒運動會 熱鬧登場
臺南幼兒運動會首場活動廿二日於永華市政中心西側廣場熱鬧登場，共有六十七隊、九五五名幼童及家長齊聚同樂；市長黃偉哲、體育局長陳良乾出席開幕儀式，與大小朋友合作「大球傳遞」為運動會揭開序幕，現場歡笑聲不斷，立委、民代均出席表達對體運動的支持，黃偉哲也鼓勵親子多培養運動習慣，在競賽中享受運動的樂趣。運動會中設計「推大球」、「呼拉圈賽車」、「滑溜布爬行」及「運球挑戰」等四大趣味體能關卡，讓家長和孩子攜手完成挑戰，不僅能促進親子關係，還能讓幼兒訓練大小肌肉、享受運動樂趣，完成挑戰的小朋友都能獲得專屬完賽獎牌與小禮物。現場還有「棒球九宮格」、「套套呼拉圈」、「足球彈珠台」、「彈彈桌球手」及「跳跳乒乓球」等五大闖關體驗，集滿通關章幼童可兌換限量小禮物，為活動增添趣味；壓軸的「夢幻泡泡秀 ...台灣新生報 ・ 1 天前
南投縣114年度幼兒體能運動會熱鬧登場
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣府舉辦「南投適宜居‧親子運動趣」幼兒體能運動大會11月22日上午9時在草屯國台灣好報 ・ 1 天前
陳亭妃家庭日 親子毛寶貝同樂
記者翁順利∕台南報導 立委陳亭妃爭取民進黨提名參選台南市長，持續推出溫馨牌，二十二日…中華日報 ・ 1 天前
打造女性友善城市 南市居家安胎服務最高補助1.1萬元
台南市政府以「性別平權、幸福共榮」為願景，推動多項婦女福利、培力與家庭支持服務，從孕期照顧、幼兒與家庭支持，到職涯發展及性別平權倡議，協助女性在婚育、工作與家庭等不同階段安心發展。其中，南市首創的「居家安胎服務」，每案最高補助1萬1000元。自由時報 ・ 1 天前
臍橙節活動開始前就賣光 成功農會：颱風影響量少價高
成功農會今日上午11時舉行「臍橙節」活動，評比各農民臍橙，現場也販賣與烹飪創意料理供民眾品嚐，但今年由於颱風影響，剩下的臍橙已然不多，9、10時農民才剛擺攤就有大批民眾排隊搶購，活動開始時已剩下次級果，甚至有許多還是品項差到農民不想對外販售，留在現場包裝好的A級果皆是參賽作品，農會表示，量實在太少，自由時報 ・ 1 天前
取締毒駕修法正式上路 彰警執法教育訓練全力打擊毒駕
近來國內發生多起因毒駕造成傷亡的重大交通事故，政府展現「毒駕零容忍」的決心，本月十八日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局今（二十二）日表示，為達到酒測+毒測執法零誤差，邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合法，即日起全面取締毒駕。今年四月新北康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，卻在行經彰化埤頭鄉時遭男子毒駕逆向衝撞，造成七名學生輕重傷；本月十八日員林一名婦人騎機車停等紅燈時，遭一名男子毒駕輾斃。行政院於今年八月召開道路交通安全會報時，指示相關部會增修唾液毒品快篩檢測法規，交通部會銜內政部業於十一月十九日發布「違反道路交通管理事 ...台灣新生報 ・ 1 天前
雲林每4通119有1通無效！七成無效電話惡意騷擾 失眠男深夜也打
雲林縣消防局統計，今年前10個月，119勤務中心每4通報案就有1通是無效電話，其中超過七成為惡意騷擾或無故撥打，嚴重浪費寶貴的救災救護資源！根據《消防法》規定，無故撥打報案專線或謊報災情，最高可處新台幣5萬元罰鍰。台中市和彰化縣的情況更為嚴重，無效電話比例高達50%和35%，已有多起民眾因惡意騷擾119而被開罰的案例。消防局呼籲民眾珍惜緊急救援資源，切勿延誤真正需要幫助的人！TVBS新聞網 ・ 1 天前
「台灣祭」展現山城魅力 苗栗特色農產首登日本京王百貨
日本東京京王百貨「台灣祭（台湾フェア）」，昨（21）日起一連6天在日本新宿京王百貨開幕，展區有由苗栗縣政府攜手農會打造的「豐味苗栗」展攤，首次正式走入日本百貨公司核心場域，現場湧入大量日本民眾，攤位前詢問度與拍照人潮不斷，反應超乎預期。東京新宿京王百貨「台灣祭」從21日至26日在京王百貨B1辦理，「自由時報 ・ 1 天前
28點和平計畫如何形成 美俄邁阿密密會引發關注
路透社今天(22日)引述多名知情人士報導，美方代表上個月在邁阿密與受到美國制裁的俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)秘密會面，商討終結俄烏戰爭的和平方案。隨著美國政府公布這份被視為偏向俄羅斯利益的計畫，此次密會也日益引發美國官員與國會議員的關注。 這場會晤於10月底在邁阿密舉行，出席者包括美國特使魏科夫(Steve Witkoff)、川普的女婿庫許納(Jared Kushner)以及德米崔耶夫。 德米崔耶夫是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的親密盟友，他在與美國就烏克蘭戰爭進行的談判中扮演主導角色，並曾在今年多次與魏科夫會面。德米崔耶夫同時也是俄羅斯最大的主權財富基金之一「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)的負責人。在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，德米崔耶夫及「俄羅斯直接投資基金」被美國政府列入制裁名單。一位美國高級官員告訴路透社，川普政府簽發特別豁免令，允許德米崔耶夫入境。 2名知情人士透露，這次會晤最終達成了結束俄烏戰爭的28點和平方案。這項美國斡旋的和平計劃本週稍早由美國新聞媒體Axios率先報導，令美國政府各部門的許多官員措手不及，並在華府和歐中央廣播電台 ・ 1 天前
陳亭妃打造最暖家庭日 邀市民帶家人共享草地歡樂時光
角逐2026年民進黨台南市長初選的立委陳亭妃22日下午在台南市政府前西拉雅廣場舉辦「台南是家・家庭日」活動，邀請市民朋友一同帶著爸爸媽媽、阿公阿嬤，連同毛小孩一起到場同樂，讓偌大的草地成為一片歡笑洋溢的快樂樂園。許多家庭就帶著小朋友、毛小孩在草地上奔跑玩耍，開心拍照，陳亭妃與大小朋友們熱情親切互動，現場充滿童趣與活力。中時新聞網 ・ 1 天前
採蘿蔔! 美濃白玉蘿蔔今年盛產 農友:難得的"好年冬"
南部中心／鄧山田、陳姵妡 高雄報導2025美濃白玉蘿蔔，本週熱鬧登場，今年蘿蔔產季，恰好碰上鳳凰颱風帶來剛剛好的降雨量，讓白玉蘿蔔產量多又肥美，被農友稱為是難得的"好年冬"，不少大朋友小朋友，趁著假日好天氣，一起下田採蘿蔔，場面溫馨又熱鬧。民視 ・ 21 小時前
建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
建國科大為慶祝創校六十週年，於今（二十二）日邀請校友重返母校，一同回味求學時光，氣氛溫馨、情感深厚，展現建國人跨越世代的凝聚力。校方舉行了隆重的慶祝典禮，表揚今年「傑出校友」，肯定他們在各行業的卓越成就，更見證建國科大六十年深耕中區技職教育、孕育人才的成果。其中第一屆商專銀行科的學生林明富，格外引人注目，畢業後他進入台中企銀工作擔任副理，如今已是健康的耆老。他回憶當年青澀歲月師長的教誨，感性表示：「當年感謝母校的栽培，否則沒有今天的我。」在場師生深受感動。中午在該校禮堂席開六十四桌，舉辦「校慶感恩餐會」，成為校慶活動最高潮。校友對母校的熱情捐助不斷，早期校友大多已是企業主,以認購畫作或直接捐贈的方式表示祝福。在大額捐贈方面，永曦能源公司總經理林明輝捐贈一00萬。博雅出版社 ...台灣新生報 ・ 1 天前
最強銀髮換數師！彰化拉密大賽500人動腦 最大年齡差祖孫檔成亮點
老小一起來動腦！彰化「銀髮換數師─拉密大賽」今日登場，吸引全縣500位長者與祖孫一起來參賽，其中有5位高齡 90歲以上的長輩同樂，其中年齡差最大的祖孫拍檔相差79歲，江悅阿嬤說，兩個頭腦一起動腦，可以把牌組出的更完美；祖孫同樂的畫面，成為現場最溫馨的亮點。中時新聞網 ・ 1 天前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 55 分鐘前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 18 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 3 小時前