臺南幼兒運動會 熱鬧登場

臺南幼兒運動會首場永華市政中心登場，市長黃偉哲、體育局長陳良乾及立委、議員代表與千名親子大手牽小手一起運動同樂。（記者李嘉祥攝）

▲臺南幼兒運動會首場永華市政中心登場，市長黃偉哲、體育局長陳良乾及立委、議員代表與千名親子大手牽小手一起運動同樂。（記者李嘉祥攝）

臺南幼兒運動會首場活動廿二日於永華市政中心西側廣場熱鬧登場，共有六十七隊、九五五名幼童及家長齊聚同樂；市長黃偉哲、體育局長陳良乾出席開幕儀式，與大小朋友合作「大球傳遞」為運動會揭開序幕，現場歡笑聲不斷，立委、民代均出席表達對體運動的支持，黃偉哲也鼓勵親子多培養運動習慣，在競賽中享受運動的樂趣。

廣告 廣告

運動會中設計「推大球」、「呼拉圈賽車」、「滑溜布爬行」及「運球挑戰」等四大趣味體能關卡，讓家長和孩子攜手完成挑戰，不僅能促進親子關係，還能讓幼兒訓練大小肌肉、享受運動樂趣，完成挑戰的小朋友都能獲得專屬完賽獎牌與小禮物。

現場還有「棒球九宮格」、「套套呼拉圈」、「足球彈珠台」、「彈彈桌球手」及「跳跳乒乓球」等五大闖關體驗，集滿通關章幼童可兌換限量小禮物，為活動增添趣味；壓軸的「夢幻泡泡秀」成為全場焦點，繽紛泡泡在空中漫舞，搭配孩子歡笑聲，將活動氣氛推向最高潮。

黃偉哲市長表示，運動會雖然有比賽、有名次，但也是親子共享快樂時光重要平台，希望家長不要給孩子太大壓力，輕鬆參與、享受過程，健康與快樂最重要，也祝福所有大、小朋友度過愉快週末。

體育局長陳良乾指出，市府持續推動親子運動，打造友善運動環境，讓運動融入孩子的成長過程，同時提升市民的健康意識與生活品質，也預告首場運動會節圓滿結束後，新營場幼兒運動會將於廿九日登場，歡迎親子踴躍參加，留下美好回憶。