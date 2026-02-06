臺南府城普濟燈會匯聚國內外創意巧思 展現國際級燈會文化之美

南市長黃偉哲、觀旅局長林國華出席府城普濟燈會宣傳會，邀請大家把握機會來臺南欣賞這場國際級的璀璨燈會。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、觀旅局長林國華出席府城普濟燈會宣傳會，邀請大家把握機會來臺南欣賞這場國際級的璀璨燈會。（記者李嘉祥攝）

第14屆府城普濟燈會將於2月12日至3月7日在中西區普濟殿展開，今年燈會共點亮超過1800顆由民眾親手彩繪的燈籠，除匯集海內外的創意巧思，展現文化的熱情與對新年的祝福，並獲邀至義大利及日本巡迴展出；市長黃偉哲6日出席於廟埕前舉辦的宣傳會，邀請大家把握機會來臺南欣賞這場國際級的璀璨燈會。

黃偉哲市長表示，府城普濟殿燈會邁入第14年，是少數由地方發起且結合街區籌辦的盛事，每年邀請臺南中小學生發揮創意繪製獨特的燈籠，透過懸掛上千個彩繪燈籠，營造出濃厚在地春節氛圍，燈會不僅照亮普濟殿與周邊街區，也點亮整座府城的夜空；普濟燈會每年吸引數以萬計的國內外旅客至臺南朝聖，迄今累計超過百萬人次到訪，更被票選為台灣十大燈會之一，今年更獲邀至義大利、日本展出，可謂享譽國際，民俗文化能夠變成具有藝術成分的創作非常不易，希望大家能珍視並共同努力，讓普濟燈會未來更亮麗。

觀光旅遊局長林國華說，第14屆普濟燈會以「燈火交織：跨越台南．米蘭．日本的光之旅」為國際主題，且獲義大利台商協會邀請首度遠赴歐洲參加國際米蘭設計周「CASA TAIWAN」展出，除展出得獎花燈作品外，也規劃 DIY 拓印版畫、傳統剪紙體驗與彩繪小燈籠活動，與世界分享來自台灣、來自臺南最溫暖的光；此次巡展將依序於臺南普濟殿、義大利米蘭 Artemadia及日本仙台 AQUAIGNIS展出，實踐「越在地，越國際」文化行動。

普濟殿主委王西村指出，2月12日燈會開幕日適逢農曆12月25日，將依循傳統歲時祭典以「開廟門迎神」揭開序幕，象徵新一年的祝福與啟航，並同步舉行「2026臺南市普濟燈會議長盃創意彩繪花燈比賽頒獎典禮」，今年有來自臺南市友誼城市－日本宮城縣仙台市200件作品共同參與國際共創，並由榮美金鬱金香酒店特別加碼設立3項國際友誼獎，為享譽國際的普濟燈會注入更多跨文化能量；主燈「等一下馬」由藝術研究所學生蔣昕哲與馬慕恩聯手創作、南海醫事檢驗所與全訊科技贊助支持，作品以幽默反差的形式傳達「希望不必等到最好時機，只要願意行動，祝福就已在路上」寓意。

在地共創同樣是今年普濟燈會重要亮點，剪紙巷特別與南寧高中、佳里國小附幼攜手合作，以「青春」為題，在光影之間描繪成長；3月7日燈會閉幕當晚並安排熄燈夜活動，由百年歷史振聲社南管樂團演出經典南管音樂，並邀請旭陽車鼓南管傳習藝生鄭宜雰以月琴演奏創作臺語歌曲，重現燈會廟埕的古早音樂風華，為此屆燈會畫下溫暖而深刻的句點。