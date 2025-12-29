臺南強化源頭及末端管制 噪音陳情案減少4成





臺南市自112年啟動「寧靜專案」，結合聲音照相科技執法、環警監聯合稽查及民眾檢舉等多元作為，全方位加強取締噪音車輛，持續守護生活安寧。114年噪音陳情案件數較以往減少近4成，改善成效逐步顯現。

環保局表示，「寧靜專案」推動以來，聲音照相科技執法設備已由6套增至38套（固定式26套、移動式12套），結合環警監聯合稽查及民眾檢舉等多元措施，累計告發噪音車輛1,688輛，裁罰金額436萬2,000元。自114年起再強化源頭查緝，配合警察局查處未依法辦理變更登記之改裝排氣管車輛，已查處1,173輛，持續從源頭管制噪音車輛上路，並提醒車主應使用環境部核准排氣管並完成變更登記，以免受罰。

市長黃偉哲指出，自114年起，若警方或監理單位查獲車輛改裝排氣管未依法登記，現場即可裁罰新臺幣900至1,800元，市府各局處將通力合作，透過多元稽查手段遏止違規車輛上路，還給市民安靜生活環境。

環保局代理局長許仁澤提醒，已完成變更登記的合法改管車輛，行駛於道路時仍須遵守噪音管制標準，依速限不同，車輛噪音不得超過以下標準：(一)速限50公里以下不得超過86分貝，(二)速限50至70公里：不得超過90分貝，違者將依《噪音管制法》裁罰1,800至3,600元；114年加強查緝改裝管未變更登記車輛，杜絕違法改裝車輛上路。

