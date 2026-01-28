臺南忠孝國中客語教學成果亮眼 榮獲全國國中組最高榮譽





客家委員會公布「114年獎勵推動客語教學語言學校」得獎名單，臺南市東區忠孝國中脫穎而出，成為全國唯一獲獎的國民中學組學校，教學成果備受肯定。忠孝國中在黃峻宏校長帶領下，由總務處羅蘭香組長統籌規劃，結合校內各領域教師與多位優秀客語薪傳師的專業能量，整合校內外教學資源，逐步打造具系統性與生活化的客語學習環境。

忠孝國中透過「校外客語專業師資引入」與「校內教師行政與教學密切配合」雙軌並進，開設客語選修課程、成立多元客家社團，鼓勵學生參加全國客語能力認證，並走入社區參與教育推廣與成果展演，讓客語不只在課堂中學習，更自然融入校園與生活日常，展現學校長期投入客家語言文化推動的用心與深度。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，臺南是歷史文化古都，也是多元族群交會的重要城市，市府持續透過政策支持與資源挹注，從家庭、校園到公共場域，全方位推動母語教育與文化扎根。此次忠孝國中成為全國唯一獲獎的國中組學校，正是臺南在推動客語教育上長期耕耘、逐步累積成果的具體展現。

臺南市客委會主委陳新裕指出，在非客家重點發展區推動客語教學本就不易，而本次獲獎的忠孝國中對於多元族群文化的重視、教師團隊的投入，以及學生所展現出的客語學習成果，都為臺南推動客語注入強大的信心與動力。能在這樣的環境中，讓客家語言文化以自然、親近的方式被師生理解、喜愛與分享，正是學校推動客語教學最珍貴的成果。

臺南市客家事務委員會指出，忠孝國中除營造生活化的客語學習氛圍，辦理多元體驗活動，引領學生認識客家文化之美外，自2013年起更與英國蘇格蘭愛丁堡喬治華森中學締結姊妹校，以「本土心、國際情」為理念，透過客家藝品製作與文化分享，將客家文化推向國際舞台，展現兼具在地深耕與國際交流的亮眼成果。

更多新聞推薦

● 日本重機神社首度落腳台南 開啟台日重機觀光新篇章