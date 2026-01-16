臺南慈中國小部小一新生招生說明會溫馨登場

教務主任顏秀雯以小一新生的卓越起點與家長分享慈小的特色課程與亮點

臺南慈濟高中國小部(以下簡稱臺南慈濟小學)於1月份溫馨舉辦小一新生招生說明會。清晨時分，校園瀰漫著寧靜雅緻的氛圍，伴隨著師長們熱情洋溢的歡迎聲，為這場充滿愛與希望的教育饗宴揭開序幕。校門口，老師們以誠摯的笑容與親切的問候迎接每一對「大手牽小手」的家長與孩子，不僅驅散冬日清晨的寒意，也讓家長一踏入校園，便深刻感受到慈濟人文教育的溫暖與用心。

說明會中，姚智化校長分享，慈濟教育始終以「全人發展」為核心理念，學校以人文教育為根基，持續深耕環境教育與國際教育，致力培養兼具品德力、學習力與世界觀的孩子。慈小不只是孩子學習知識的地方，更是形塑品格、培養視野、建立自信的重要起點，是一所值得家長信賴與期待的優質學校。

周末的早晨，老師以溫暖的笑容歡迎家長跟孩子的到來

教務處顏秀雯主任則以「小一新生的卓越起點」為主題，說明學校如何以人文品格為根基、以雙語國際為視野、以永續教育為信念，打造安全、安心、友善且具國際競爭力的學習環境。透過完善的課程規劃與幼小銜接設計，陪伴孩子在快樂學習中穩定成長，讓家長放心將孩子交付給學校。

為了讓孩子實際感受學習的樂趣，說明會特別規劃「數學魔法師」、「動手玩科學」、「甜甜點心課」三大特色體驗課程。孩子們在實作中全神貫注、樂在其中。其中，外籍教師以全英語帶領孩子進行科學實驗，透過高度互動的教學方式，不僅自然提升英語聽說能力，也建立孩子面對語言學習的自信心。

外師以簡單的英文教導小朋友動手玩科學自製玩具，小朋友學得很開心

多位家長在活動中分享真實感受。家長黃○翔媽咪表示，孩子就讀慈中幼兒園後，便毫不猶豫選擇直升慈濟小學。她肯定學校溫馨單純學習環境與用心的師資團隊，加上完善而細緻的幼小銜接安排，讓孩子能循序適應學習節奏，也大幅減少家長的焦慮與擔憂。

家長鄭○喬分享，去年參加招生說明會後留下深刻印象，今年特地帶著大班孩子再次體驗課程。她提到，幼兒園老師的推薦，以及其他家長分享孩子轉入慈小後，在品德與學習態度上的正向轉變，讓同樣重視品德教育的她，毫不猶豫為孩子選擇慈小。邱姓家長也分享，姐姐曾就讀慈小，在這樣的人文環境中學習後，孩子變得懂得感恩、願意主動助人，讓家長十分安心，也期待妹妹能在同樣優質的環境中成長。

淑婷老師溫柔的指導，讓學習變得簡單又有趣!

孩子們的回饋同樣真誠動人。首次參加體驗課程的 陳○甫開心地說：「主任和老師來幼稚園介紹慈小的時候，我就很想來讀了！」他最喜歡烘焙課，不僅能親手製作點心，還能帶回家與家人分享，更期待未來加入全美班學習。首次踏入慈小校園的黃○鈞，臨時報名體驗課程便幸運抽中腳踏車，興奮地向媽媽分享利用寶特瓶製作竹蜻蜓的過程，對未來成為慈小的一份子充滿期待。

參加招生說明會與小一體驗課程還抽到大獎，親子直呼太幸運了!

「在充滿愛的環境中，種下善的種子。」臺南慈濟小學透過專業的師資團隊與多元豐富的特色課程，不僅厚植學生的學科實力，更在日常生活中落實品格教育。相信在師長與家長的共同守護下，每一位慈小孩子都能在德、智、體、群、美的均衡發展中，發掘自身亮點，成為「會生活、有教養、有智慧、有競合力」，具品格力與學習力的優質學子。

為回應家長的高度關注，學校預計於3月7日（星期六）辦理第二場小一新生招生說明會，誠摯邀請有意了解慈濟教育理念的家長蒞臨校園，親身感受學校的教學特色與學習環境，共同為孩子選擇一個安心且具前瞻性的學習起點。

即將上小一的小朋友抽到心愛的腳踏車，開心極了!

撰文／顏秀雯；攝影／陳天和、莊愷意