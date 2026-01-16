臺南慈中國小部小一新生招生說明會溫馨登場
臺南慈濟高中國小部(以下簡稱臺南慈濟小學)於1月份溫馨舉辦小一新生招生說明會。清晨時分，校園瀰漫著寧靜雅緻的氛圍，伴隨著師長們熱情洋溢的歡迎聲，為這場充滿愛與希望的教育饗宴揭開序幕。校門口，老師們以誠摯的笑容與親切的問候迎接每一對「大手牽小手」的家長與孩子，不僅驅散冬日清晨的寒意，也讓家長一踏入校園，便深刻感受到慈濟人文教育的溫暖與用心。
說明會中，姚智化校長分享，慈濟教育始終以「全人發展」為核心理念，學校以人文教育為根基，持續深耕環境教育與國際教育，致力培養兼具品德力、學習力與世界觀的孩子。慈小不只是孩子學習知識的地方，更是形塑品格、培養視野、建立自信的重要起點，是一所值得家長信賴與期待的優質學校。
教務處顏秀雯主任則以「小一新生的卓越起點」為主題，說明學校如何以人文品格為根基、以雙語國際為視野、以永續教育為信念，打造安全、安心、友善且具國際競爭力的學習環境。透過完善的課程規劃與幼小銜接設計，陪伴孩子在快樂學習中穩定成長，讓家長放心將孩子交付給學校。
為了讓孩子實際感受學習的樂趣，說明會特別規劃「數學魔法師」、「動手玩科學」、「甜甜點心課」三大特色體驗課程。孩子們在實作中全神貫注、樂在其中。其中，外籍教師以全英語帶領孩子進行科學實驗，透過高度互動的教學方式，不僅自然提升英語聽說能力，也建立孩子面對語言學習的自信心。
多位家長在活動中分享真實感受。家長黃○翔媽咪表示，孩子就讀慈中幼兒園後，便毫不猶豫選擇直升慈濟小學。她肯定學校溫馨單純學習環境與用心的師資團隊，加上完善而細緻的幼小銜接安排，讓孩子能循序適應學習節奏，也大幅減少家長的焦慮與擔憂。
家長鄭○喬分享，去年參加招生說明會後留下深刻印象，今年特地帶著大班孩子再次體驗課程。她提到，幼兒園老師的推薦，以及其他家長分享孩子轉入慈小後，在品德與學習態度上的正向轉變，讓同樣重視品德教育的她，毫不猶豫為孩子選擇慈小。邱姓家長也分享，姐姐曾就讀慈小，在這樣的人文環境中學習後，孩子變得懂得感恩、願意主動助人，讓家長十分安心，也期待妹妹能在同樣優質的環境中成長。
孩子們的回饋同樣真誠動人。首次參加體驗課程的 陳○甫開心地說：「主任和老師來幼稚園介紹慈小的時候，我就很想來讀了！」他最喜歡烘焙課，不僅能親手製作點心，還能帶回家與家人分享，更期待未來加入全美班學習。首次踏入慈小校園的黃○鈞，臨時報名體驗課程便幸運抽中腳踏車，興奮地向媽媽分享利用寶特瓶製作竹蜻蜓的過程，對未來成為慈小的一份子充滿期待。
「在充滿愛的環境中，種下善的種子。」臺南慈濟小學透過專業的師資團隊與多元豐富的特色課程，不僅厚植學生的學科實力，更在日常生活中落實品格教育。相信在師長與家長的共同守護下，每一位慈小孩子都能在德、智、體、群、美的均衡發展中，發掘自身亮點，成為「會生活、有教養、有智慧、有競合力」，具品格力與學習力的優質學子。
為回應家長的高度關注，學校預計於3月7日（星期六）辦理第二場小一新生招生說明會，誠摯邀請有意了解慈濟教育理念的家長蒞臨校園，親身感受學校的教學特色與學習環境，共同為孩子選擇一個安心且具前瞻性的學習起點。
撰文／顏秀雯；攝影／陳天和、莊愷意
其他人也在看
2童猝死案例讓家長好慌？ 長庚兒醫曝：應有潛在病因
台中一名11歲女童10日跟隨父親外出，買完包子上車瞬間突然大叫一聲後昏迷，當場失去生命跡象，醫院以葉克膜搶命3天，最終仍因腦部缺氧、肺水腫不治。據了解，女童近月有感冒、咳嗽症狀，期間仍能與家人出國旅遊，返台後感冒狀況持續，並曾出現心臟不適。另一起中國湖南案件，根據陸媒報導，女童父母離異，母親送孩子回前夫家時躲在車後不讓孩子找到，女童在街頭邊哭邊找人後倒地，傳出為心因性休克搶救不及身亡，家屬稱女童過去無病史。兩起事件在網路引發討論，也讓不少父母感到恐慌。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
悚！ 國小女童校門口遭勒脖拖行 民眾勇奔救人
桃園市 / 綜合報導 桃園市這起恐怖的隨機攻擊案，所幸被勒脖攻擊的女學生，大聲呼救後，由路過的機車騎士和附近的社區保全成功解救脫困。而學校方也緊急發出一封家長安全教育的信，表示事發當下已經和警方一同處理，而女學生經過學務處老師安撫及護理師觀察後，已經由家長接回家。國小校長說：「來，好有禮貌喔。」國小校長站在馬路口，親力親為，守護準備上學的孩童，會這麼嚴謹全是因為，12日傍晚桃園這間國小的校門口，發生一起隨機攻擊案。當時一名女學生，被陌生女子勒脖攻擊，驚險場面讓路過民眾全都嚇壞，立即衝上前制止，一名機車騎士第一時間，衝過去拉開女子，接著附近社區的保全，也急匆匆幫忙女童脫困，還有熱心民眾也上前關心狀況。營救女學生保全邱先生說：「第一，是緊急啦，第二，是我也不希望人家傷害小朋友，對我來講，只有職責所在，不管說是社區的，還是其他小朋友都一樣。」沒有猶豫沒有考慮，看見女童有難，保全只帶著交管棒，就衝去救人。營救女學生保全邱先生說：「本身有小孩，也不希望其他人傷害小孩，就立馬不管是任何小朋友，就一定會上去救。」不顧危險先救人再說，回想事發當下保全仍心有餘悸，而學校方也緊急發出給，家長安全教育的一封信，信裡寫下校方接獲消息，立即和警方一同處理，至於女學生脫困後，立即離開現場並到校求助，經過學務處老師安撫及護理師觀察後，由家長接回家，消息一出也讓家長人心惶惶。附近民眾說：「我會很擔心，這樣子一個人走在路上，然後遭人家這樣子，我會很擔心，最好是親自接送。」附近民眾說：「會煩惱啊，我都每天(接)送。」放學時段人來人往，這次女子街頭攻擊女學生，好在有熱心民眾相助，才讓這場驚魂劇平安落幕。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
過動孩子不是調皮搗蛋！專家解析ADHD背後行為：真的已經很努力了
姜小弟弟4歲時因衝動控制不佳與注意力不集中，讓媽媽及學校老師備感壓力，他常在課堂上離席、跑動，難以遵循指令，嚴重影響團體學習。家長帶他至兒童發展門診檢查，確診為注意力不足過動症後，隨即轉介至醫院復健科，接受密集的職能治療及語言治療。經過一段時間的積極介入，姜小弟弟的學習狀況和社交互動能力獲得顯著改善。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 小時前 ・ 2
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 5
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 10
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 9
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 152
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 81
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 69
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 65
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 34
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 221
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 13
經典賽》中華隊陳傑憲笑談上廁所時接下隊長任務 使命感讓他全力以赴
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（15日）公布32人集訓名單，同時確定由陳傑憲續任隊長。談到再次接下隊長一職的過程，陳傑憲笑稱過程相當尷尬，透露這份使命感其實是在上廁所時完成。Yahoo奇摩運動 ・ 18 小時前 ・ 13
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 23
台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 8
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 10
政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用
為落實全民運動政策目標，運動部正式宣布，自民國115年起，將原本的「青春動滋券」轉型為「運動幣」。此次政策擴大發放對象至年滿16歲以上（民國99年1月1日以前出生）60萬份，每份面額500元，邀請全民健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 2
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言