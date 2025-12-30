臺南慈中國小部一趟走進生命的花蓮尋根之旅

學生於馬太鞍溼地實地觀察溼地環境與水域生態。

為深化學生對生命教育、人文關懷與環境永續的理解，臺南慈濟高中國小部第17屆六年級學生，於12月17日至19日展開為期三天兩夜的花蓮尋根之旅。在這個畢業前的重要學習階段，師長們特別規劃這趟融合文化體驗、環境教育與慈濟人文精神的戶外教學課程，引領學生回到心靈的故鄉──花蓮靜思精舍，在行走與體驗中，完成一場深刻而溫暖的生命學習。

透過文化體驗，學生學習阿美族與自然共生的生活方式。

【第一天：走入部落文化，體驗多元共融】

廣告 廣告

尋根之旅首日，學生前往「馬拉桑獵人學校」，展開一場充滿文化深度的阿美族體驗課程。在專業教練帶領下，孩子們實際學習射箭與捕魚技巧，認識阿美族與自然共生的生活智慧；同時穿上傳統服飾，感受族群文化中對土地、祖靈與生活的尊重。透過親手製作竹筒飯，學生不僅學習原民飲食文化，更理解珍惜食材、順應自然的生活態度。這樣的體驗式學習，讓孩子在做中學、學中思，培養對多元文化的尊重與欣賞。

在德瑔師父引導下，學生走入精舍園區，學習辨識並採摘月亮玫瑰與金銀花。

【第二天：環境教育與心靈洗禮並行】

行程第二天上午，學生正式踏上回到心靈故鄉的旅程，來到靜思精舍。第一站由德瑔師父親自帶領學生認識精舍園區的植物，並動手採摘月亮玫瑰與金銀花。德瑔師父與吳尚儒師兄詳細講解植物的特色、功效及如何萃取製作成珍貴的精油，孩子們現場品嘗清香甘潤的金銀花茶，從自然中體會療癒身心的力量，感受大地無私的供養。隨後，由德安師父、德念師父、德根師父與德椏師父分別帶領四個班級進行精舍導覽，介紹慈濟功德會的發祥地與草創歷程。師父們分享精舍「一日不作，一日不食」的精神，說明如何以儉樸踏實的生活方式，自力更生、節用資源、愛惜物命。孩子們在靜謐的環境中，深刻感受慈濟人文精神如何如蓮花連蒂並生，從一念善心開展至全球，影響無數生命。

透過實地觀察，學生學習辨識月亮玫瑰植株特徵。

下午，學生造訪花蓮海洋公園，在寓教於樂的活動中認識海洋生態與保育觀念。活動期間，學生全程落實環保行動，自備環保杯購買飲料、攜帶環保袋盛裝物品，將「環保不只是口號，而是生活方式」的理念實踐於行動中，展現慈濟學子對永續生活的具體回應。

精舍師父帶領學生參訪精舍，細說慈濟發祥歷程。

【第三天：踏訪土地，學習韌性與希望】

尋根之旅最後一天，學生前往馬太鞍溼地進行生態探索，實地觀察溼地環境與水域生態，理解自然復育的重要性。途中，孩子們也看見光復地區在災後逐漸復原的景象，馬太鞍溪仍進行大型整治工程，光復火車站鐵軌上覆蓋著一層灰色泥漿，成為最真實的環境教育教材。透過現場觀察與師長引導，學生學習面對災害後的重建歷程，理解人與自然之間的關係，以及復原所需的耐心與韌性。

學生著傳統服飾進行文化體驗，認識族群生活與信仰精神。

【一趟旅程，一堂生命教育課】

三天的花蓮尋根之旅，不僅是一趟畢業前的重要戶外教學，更是一堂深具意義的生命教育課程。孩子們在文化體驗中學習尊重，在環境行動中實踐責任，在靜思精舍中安住身心，在災後土地中看見希望。這些學習歷程，將成為學生未來成長路上重要的養分。

期盼，透過這樣的尋根教育，引導孩子在知識之外，更培養感恩、尊重、愛與行動的力量，帶著慈濟人文的精神，穩健踏上下一個學習階段，走向更寬廣的世界。

德瑔師父與吳尚儒師兄講解植物特色，並與學生留下大合照。

（撰文：鍾雅慧；攝影：黃逸寧、王昭堂）