臺南慈中學生會聖誕音樂祭 歲末齊歡樂

同學們熱情參加聖誕快閃活動，讓演藝廳座無虛席。

由臺南慈中學生會主辦的「聖誕音樂祭」於 12 月 26 日中午在校園熱鬧登場，吸引大批師生把握午休時間前來觀賞。開放進場後短短5分鐘內，演藝廳約560個座位便座無虛席，現場充滿期待與歡笑。音樂祭結合舞蹈、歌唱與樂器演奏等多元表演形式，讓校園在歲末時節洋溢濃厚的聖誕氛圍，也充分展現學生豐富的才藝與創意能量。

臺南慈中的大家長姚校長親臨會場，以簡短且精闢的開場為這場學生會主辦的活動給予祝福與鼓勵。音樂祭以舞蹈表演揭開序幕，由高二的郭同學與國二的蔡同學率先登台，帶來舞曲〈Rich Man & Dirty Work〉，節奏明快、舞步俐落，自信的舞台魅力成功炒熱現場氣氛。演出結束後，高二郭同學分享，能參與這次活動感到十分開心，站在舞台上被燈光與音樂包圍，全心投入每一個動作，將情緒完整表達出來，對她而言是一段難忘的演出經驗。

感恩校長蒞臨致詞，為聖誕快閃活動揭開序幕。

接著，國一的樂同學以舞蹈〈Fashion〉登場，透過流暢的肢體線條與穩定台風，呈現鮮明的個人舞蹈風格，讓觀眾感受到舞蹈表演的多樣性。隨後，高二吳同學與高二郭同學帶來〈Fire〉舞曲演出，動作充滿力量感，編排整齊有力，展現高度默契，舞台張力十足，贏得台下熱烈掌聲。

國一同學演出古箏曲目，展現豐厚的音樂素養。

緊接著，國二的蔡同學、陳同學與林同學合作演出〈Hype Boy〉，活潑節奏搭配流行舞風，讓現場氣氛持續升溫。其中年僅國二的舞者陳同學台風穩健、表現亮眼，她表示：「原本並不知道有這個活動，是學長主動分享資訊，第一次在學校公開演出難免緊張，擔心觀眾不喜歡，沒想到現場的尖叫聲讓我又驚又喜，也特別感謝學生會舉辦這個舞台，耐心回應我的各種疑問。」

除了青春活力四射的舞蹈，音樂祭也安排具傳統特色的演出。國一的劉同學以古箏演奏〈戰颱風〉，琴音鏗鏘有力，為活動增添典雅氣息，讓觀眾感受到傳統樂器的獨特魅力。歌唱表演同樣精彩，高二的劉同學演唱〈Rock Star〉，展現穩定音準與十足感染力；學生會會長與副會長則合唱〈江南〉，情感詮釋細膩動人，引起台下觀眾共鳴。

高二同學可愛俏皮的Last Christmas舞蹈演出，掀起全場最高潮。

在樂器與彈唱環節中，國三的紀同學與鄭同學以吉他與鋼琴自彈自唱〈晚餐歌〉，旋律溫柔，營造輕鬆溫暖的聆聽氛圍。活動接近尾聲時，由高二四人團體「空英 MASTER」──兩位吳同學、林同學與張同學，帶來舞蹈〈Last Christmas〉，呼應聖誕主題，為音樂祭注入濃厚節慶氣息。其中成員張同學以誇張又逗趣的肢體動作成為舞台亮點，以充滿喜感的舞姿大跳一波，把現場氣氛推向最高點。

學生會會長和副會長一曲合唱，為活動增加不少氣氛。

最後，學生會安排互動時間，向觀眾發送糖果並進行大合照，為本次聖誕音樂祭畫下圓滿句點。學生會會長、副會長，同時也是活動主辦人的吳同學與侯同學表示，感謝所有學生會幕後工作人員的付出、表演者們的用心準備，以及學校對學生會的信任與支持，給予學生充分發揮的空間，讓活動得以順利完成，也期望大家都能感受到音樂所帶來的魅力。學生會表示，透過舉辦聖誕音樂祭，不僅希望提供同學展現才華的舞台，也讓師生在忙碌的學習生活中共享歡樂時光，留下珍貴而美好的校園回憶，本次活動也充分展現學生自治的活力與成果。

辛苦籌備的學生會與表演者於活動後合影留念。

撰文／謝筱艾、侯呈叡；攝影／林季英