臺南慈中宿營活動 落實做中學學中覺的生活教育

活動結束後，師生於湖畔開心合影留念。

童軍活動的真諦在於培養青少年成為負責任、有自信和具有社會責任感的人。它強調團隊合作、戶外生存技能、環保意識及服務社會的精神，並透過各類活動讓學員發展領導能力、解決問題的能力和與他人交往的技巧。透過實踐和冒險，鼓勵學員探索自然、挑戰自我，從中學習終身受用的價值觀和技能。

彼此合作，透過野炊活動學習生活能力。

2025年11月3日臺南慈濟高中國中部二年級的學生們第一次離開父母的庇護，與同班同學完整共同度過兩天一夜，挑戰自我極限。他們從搭帳篷、團隊合作的闖關活動，到烹煮餐食完成自己動手的兩餐，都是全新的體驗。

同學們落實童軍課所學，齊心協力搭建自己的帳篷。

當天早上從八點上車開始，課程便已然展開！童軍隊輔們在車上教導學生的第一堂課就是繩結的打法與功用。九點整，師生們來到柳營尖山埤營區，一抵達就開始搭建帳篷。接著，軍訓隊輔引導他們培養團隊精神，透過高呼口號和一致的步伐來增進默契與榮譽感。臺南慈中姚智化校長也親臨現場，主持了開訓儀式，鼓勵孩子們珍惜這兩天的機會，創造美好回憶。

同學們克服恐懼，透過高樓垂降學習逃生技能。

接下來的幾個小時，國二的同學們除了進行童軍技能的練習，也進行了攀岩向上的刺激體驗，還確認了營火舞和晚會舞的曲目並進行練習，目的是為了晚上的表演能順利進行。晚餐時，他們透過分工合作準備出未必美味但卻耐人尋味的一餐。當然，整個宿營活動的高潮絕對是晚上的營火晚會莫屬，各小隊的成員們使出渾身解數，爭取榮譽，現場氣氛熱烈，主持人為各組加分，歡聲笑語彌漫整個夜空。所有師生們便在這熱鬧歡樂的氛圍中結束了第一天的體驗課程。

各種關卡考驗團隊默契，全班同心協力完成挑戰。

善解班的陳同學表示：「同學煮飯很好吃，相較於自己，同學實在太厲害了！晚會教官很會帶氣氛，也很幽默，雖然過程很累，但是很充實！至於對我自己來說最深刻的挑戰是攀岩，看起來不高但是攀上去還是感到很恐懼。我很開心自己完成了這件事。」善解班的陳姓家長也表示：「這是學生可以學習生活自理很好的一次機會，平常在家裡大家都太幸福了，難得有這個機會可以跟同學團隊合作，也感謝過程中孩子剛好有這個榮幸擔任小隊長，學習領導別人，這是非常好的學習，而且家長也可以喘口氣輕鬆一下啦！」

學務處游棋竹主任手持營火，開啟精采的晚會活動。

第二天的活動同樣充滿挑戰，包括水彈射擊、高樓垂降、魔王迷宮等，結訓時，教官和隊輔們對孩子們的表現給予了高度評價，並頒發結訓獎章。其中，國二和氣班獲得了「精神總錦標」，導師林詩怡老師感慨道，看到同學們相互鼓勵的精神讓她十分感動。

校長親臨開訓典禮，為各班代表背上榮譽值星帶。

和氣班的值星班長楊同學笑說：「雖然班上常常被教官提醒，但大家都不氣餒，總是盡力做到最好，用最洪亮的聲音展現班級的活力與精神。這次能拿到精神總錦標，我真的很驕傲，能和同學們一次次同心協力、為榮譽而努力，是最令我感動的事。」導師林詩怡老師表示：「這份榮耀不只是一面錦旗，更是班級齊心努力的見證，期盼未來大家也能持續發揮團結的力量。」

最後，隨著活動圓滿落幕，臺南慈中的國二學生們將重返日常學校生活，但這兩天的經歷將成為他們成長過程中的珍貴記憶，希望未來有更多學子抓住每個機會，豐富自己的生命，創造屬於自己的美好未來，並以無私奉獻的精神成為社會的棟樑！

