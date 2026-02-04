臺南慈中感恩餐會 教育夥伴在愛裡深度相聚

臺南慈中家長會秉持「關心孩子、關懷老師、陽光家庭」的精神，以實際行動作為學校堅強後盾。

卸下一整年累積的疲憊，邁向2026年的開端，回首有感恩，前行以精進，臺南慈濟高中以兩場充滿愛與溫暖的感恩餐會，凝聚親師與志工夥伴的深厚情誼，讓感恩化為前行的力量。

此次餐會更邀請多位退休的老師們回來與我們共聚—前總務處房健民主任為大家祝福。

親師同心、同行有愛──家長會籌辦感恩餐會向師長致敬

1月23日晚間，臺南慈濟高中學生家長會用心籌畫「感恩餐會暨教師獎勵金頒發」，以一桌桌溫熱的佳餚，向一路陪伴孩子成長、默默付出的師長們獻上最真誠的感恩與敬意。

餐桌之間，是關懷的流動；談笑之中，是親師同行的默契。家長會細心安排的驚喜獎，在家長會黃乙原會長風趣幽默、氣場十足的主持下，讓整場晚宴洋溢溫馨與歡笑。老師們也在輕鬆愉悅的氛圍中，真切感受到被理解、被支持、被珍惜的溫度，為忙碌的一學期留下美好而難忘的回憶。

以〈感謝天感謝地〉手語帶動，傳達志工相聚於臺南慈中的珍貴因緣與滿滿感恩。

今年家長會更首度將會考、學測等升學教學績優表現納入獎勵範疇，除了延續對學生校外競賽獲獎指導老師，以及教師代表學校參與校外競賽獲獎的肯定，更完整彰顯老師們在課堂內外、升學路上為孩子付出的心力與專業。一堂堂用心準備的課、一個個不放棄孩子的時刻，都是老師們默默累積的愛與責任。家長會藉由感恩餐會與獎勵金頒發，向所有老師說一聲──感恩有您，因為有您，孩子更安心、家長更放心！

各志工團隊長期以來關懷師生、守護校園，讓學校在穩健中前行，在多元中茁壯。

守護孩子的幕後力量──學校志工感恩餐會

隨後於2月2日，臺南慈濟高中也特別為長期付出的家長志工們舉辦感恩餐會，向這群默默守護校園的「超人志工」致上最深的敬意。

交通、園藝、福田、教育、配膳、圖書志工，以及大愛爸爸媽媽、慈誠懿德會、家長夥伴們與人文老師們，長期以來隨時補位、關懷師生、守護校園，讓學校在穩健中前行，在多元中茁壯，也讓校園充滿溫暖與安心的力量。

充滿愛與溫暖的感恩餐會，凝聚親師與志工夥伴的深厚情誼，讓感恩化為前行的力量。

在這場感恩餐會中，學校不只是表達謝意，更傳遞「同行有愛」的精神──在臺南慈中，志工不僅是服務者，更是一個彼此照顧、彼此成就的大家庭。學校也誠摯邀請更多家長加入各志工團隊，攜手守護孩子的成長，讓慈濟教育的人文精神在臺南持續深根、拓展。

教育是一條需要長久陪伴的道路，臺南慈中家長會與志工們，一路以實際行動護持校務、支持教學，成為學校最堅實的後盾。因親師同心，孩子得以安心學習；因彼此合心，教育之路走得更加穩健踏實。親師與志工的同心同行，正是臺南慈中最珍貴的力量，讓愛延續、讓教育更有溫度。

家長會藉由獎勵金頒發，感恩老師們在課堂內外、升學路上為孩子付出的心力與專業。

（撰文：林昱汝、馮美蓮；攝影：臺南慈中）