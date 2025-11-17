臺南慈中攜手外籍生手作水煎包 × 勇闖漁光島

臺南大學及成功大學外籍生來到臺南慈濟高中互動交流。

臺南慈濟高中於11月15日舉辦大手牽小手活動，在師生期待中熱鬧登場！一大早，大家精神飽滿地搭車出發，前往成功大學及臺南大學迎接外籍生，一路上擔任交流大使的高一二同學與外籍生開心互動，準備展開充滿文化、樂趣與驚喜的旅程。

交流大使與成大外籍生相見歡。

首站來到臺南慈濟高中，高二學生以一首《蚵仔麵線》歌曲搭配吉他及木音鼓演奏展開序幕，師生一起進行輕鬆的暖身遊戲，大家邊玩遊戲邊聊天，一下子就拉近了彼此的距離。接著展開「我的家鄉分享」，海地、土耳其、馬來西亞、越南的外籍生輪流上台介紹自己的文化特色，包括當地節慶、美食、服飾、語言與生活習慣等。

海地外籍生介紹家鄉歷史、文化及美食。

外籍生中有人分享多彩的民族服飾，有人介紹家鄉的招牌料理，引起全場驚呼與掌聲。學生聽得入神，紛紛表示原來世界各地有這麼多有趣的文化差異，收穫滿滿，本校交流大使則介紹水煎包傳奇及漁光島的前世今生，期盼能讓來臺南就讀的外籍生深入了解在地文化及飲食特色。

臺南慈中鄭博仁老師指導外籍生手作水煎包。

緊接著登場的是最受期待的「水煎包手作課程」。外籍生進入家政教室後，看到桌上擺滿準備好的食材與工具，興奮之情全寫在臉上。在本校家政教師鄭博仁老師的示範下，大家從揉麵、醒麵、製作餡料、捏形到包餡，每一步都充滿挑戰。

不分你我，一起動手做美味的水煎包。

有人第一次揉麵就覺得「像在運動」，有人因為餡料爆出來笑到不行，也有人做出完美的造型而被同學稱讚。當水煎包開始煎到金黃、香味飄散開來時，整個教室充滿幸福氣息。外籍生邊品嘗自己親手做的成品，邊開心表示：「原來臺灣小吃不只好吃，做起來也超有趣！」

臺南慈中交流大使以英文介紹水煎包傳奇。

享用午餐與短暫休息後，大家集合前往臺南的海景秘境──漁光島。在海風輕拂、陽光灑落的沙灘上，虱目魚主題館的盧姐姐介紹了闖關遊戲規則，學生們立刻興奮起來。

臺南慈中交流大使為外籍生帶來《蚵仔麵線》歌唱表演。

闖關活動包含穿梭巷弄解謎、拍照、團隊策略等多項關卡，每一組都卯足全力奔跑與合作。過程中不時傳來加油聲與歡笑聲，外籍生和本校學生迅速培養出默契，一起為通關目標而努力。活動最後也進行簡單頒獎給表現亮眼的隊伍，現場氣氛熱鬧又感動。

臺南慈中交流大使用英文簡報漁光島之前世今生。

結束闖關活動後，師生享用了具臺南特色的下午茶──銅錢餅及冰棒，並到秘境探索，在沙灘上與夕陽合影留下美麗回憶。大家沿著林間步道散步，看著海潮、樹影與夕陽的交織景致，許多外籍生表示這放鬆的時刻感覺十分愜意，也對臺灣留下更深、更美好的印象。南大外籍生林同學分享：「我只去過漁光島的海邊，這次的闖關活動讓我對漁光島的認知完全改觀，很有意義，不虛此行。」

一起完成漁光島闖關任務之「與指定傳統建築物拍照」。

臺南慈中與外籍生交流活動內容豐富又多元，從文化分享、手作課程到戶外探索，每一環節都充滿互動性，也讓臺南慈中交流大使與外籍生們在自然、輕鬆的環境中建立起友誼。蔡老師表示：「未來將持續推動更多跨文化活動，期望透過一次次的交流，讓每位學生能在國際交流的互動中，走出舒適圈，看見更寬廣的世界。」

大哉問！國語有四音，越南語有六個音，好難喔。

撰文／歐芷妤；攝影／蔡錦鳳、陳柏伶