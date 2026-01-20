臺南慈中父母恩重難報經 把握當下付出愛

透過展演，學生傳遞對父母親的愛與感恩之情。

歲末寒風料峭之際，臺南慈中誠摯邀請家長蒞臨校園，欣賞學生一年一度的《父母恩重難報經》手語劇展演。透過手語結合戲劇的呈現方式，不僅引導學生體會父母長久以來的辛勞與付出，也讓家長親眼見證孩子們在學習與心靈成長上的蛻變。感恩兩百多位家長參與，共同給予學生最溫暖的支持與鼓勵。

學生在台上認真投入演出，呈現角色情緒。

高二場次由表演藝術 Aydar 老師與各班導師悉心陪伴與指導；國二場次則由表演藝術逸欣老師與導師們全力協助。在師長們耐心引導下，學生們藉由舞台展演，真誠傳達對父母的感恩與愛。各班分為手語組與戲劇組，於課堂中展現團隊合作精神，彼此合和互協，反覆彩排，精心調整隊形與劇情內容，只為呈現最真摯動人的演出。

廣告 廣告

國高二學生透過戲劇及手語，呈現父母恩重難報經對孝道的描述。

高二導師吳威德老師表示，藉由每次的練習，期許孩子能從中體會經文的箇中之意，進而內化實踐於生活當中。彩排過程難免跌跌撞撞，透過溝通與磨合，才能成就一部好的演出。每個孩子投入的眼神與儀態，讓人感動，相信也把這份愛的能量傳遞給在座的爸爸媽媽和阿公阿嬤。

國高二學生透過戲劇及手語，呈現父母恩重難報經對孝道的描述。

此外，家長們進場時就會收到孩子們準備的驚喜，高二準備愛的書籤，國二則是手寫明信片，同學們將平時不敢直言的感謝，轉化為文字傳達給家人。國二吳同學以電子手繪的方式設計邀請函與明信片，可愛漫畫風格展現出青少年對親子關係的想像，爸爸媽媽從小牽著我們的手，在他們無盡的愛護中，我們慢慢成長茁壯。

扮演父母的同學用心詮釋對子女的慈愛。

觀賞整齣劇之後，有一位家長的感受是：在這個人人追逐分數的時代，臺南慈中用一場經典演繹告訴大眾，教育不僅是知識的傳遞，更是心靈的滋養；成長不僅是成績的提升，更是懂得感恩與擔當。她很慶幸，孩子能在這樣的校園裡成長──這裡不僅教他如何學習，更教他如何愛與被愛。

家長進場後，細細品味著孩子寫下的「愛的書籤」。

演出過程中，司儀以引言與結語帶領觀眾經歷情緒的轉折與鋪陳。其中一位司儀的父親於上週辭世，未能親臨現場觀賞展演。她將父親的照片安放於座位區，彷彿如往常般陪伴在側，成為一股安定溫柔的力量。女兒於台上的演出與司儀表現皆穩定而真誠，彷彿將這場展演化為送給父親的一份心意。家屬也期盼，藉由這場展演，為曾經失去至親的人們，帶來一份同理與安慰。

高二知足演出報恩段落，標準的手語、精準的節奏，配合光影呈現經文的力與美。

《父母恩重難報經》展演在全場同學合唱〈最美的笑容〉的歌聲中圓滿落幕，孩子們以真摯的歌聲，齊心表達對父母的感恩與愛。如同經文所言：「父母恩德重如山，天下子女難以回報。」透過此次展演，學生們深刻體會到孝道不僅是言語上的感謝，更需要在生活中實際付諸行動；行孝行善應把握當下，盡己之力回報父母的養育深恩，才是最珍貴的實踐。

幕後的班級燈控同學，專注分秒給予台上的同學最完美的光彩。/家長會會長黃乙原觀賞完演出，給予表演藝術Aydar老師兩個大大的讚。/在孩子們熱烈的掌聲中歡送離場，家長們各個面帶欣喜的笑容。

(撰文：蔡憶琦；攝影：陳駿朋、黃富美、許泰安、林育吟)