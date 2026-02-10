臺南慈中美東教育交流 人文走讀拓展國際視野

參訪有南方哈佛之稱的Rice College，以理工科、工程、應用科學及建築學聞名。

臺南慈濟高中高中部學生於1月21日啟程展開為期兩週的美東國際教育旅行，從臺南出發經小港機場飛往香港轉機，最終抵達美國德州達拉斯。首日因時差調整，以休整準備為主，為後續密集參訪行程蓄積能量。

第二天，師生一行首先造訪達拉斯迪利廣場，這裡是甘迺迪總統遇刺的歷史現場，兩道交叉標誌靜靜矗立，提醒人們反思歷史與和平的意義。隨後前往拓荒者廣場，欣賞由藝術家Robert Summers創作的巨型青銅雕塑群，49隻長角牛與3位牛仔栩栩如生，象徵早期移民開疆拓土的勇氣與堅韌。

接著，學生們漫步於流水公園的梯田式水池，在層層流動的水景中感受都市與自然交織的美感。傍晚前往休士頓途中，造訪知名連鎖加油站Buc-ee's，其壯觀規模與海狸吉祥物成為旅途中的趣味記憶。

第三天行程以休士頓為核心。學生們先抵達水牆公園，雖因停水未能目睹瀑布奇景，仍對其獨特建築設計留下深刻印象。隨後造訪NBA休士頓火箭隊主場豐田中心，在導覽中了解場館運作與城市體育文化，並以象徵團隊精神的棋子雕塑為背景合影。

本日重頭戲為休士頓太空中心（NASA）。透過展覽與導覽，學生系統性認識阿波羅計畫歷史，從阿波羅1號的教訓，到阿波羅11號人類首次登月的里程碑，再到被譽為「最成功的失敗」的阿波羅13號，最後以阿波羅17號作結，完整理解人類探索太空的勇氣與科學精神。當日下午，團隊參訪有「南方哈佛」之稱的萊斯大學，感受校園靜謐氛圍與深厚人文底蘊。

原訂隔日離開休士頓，因大雪預警臨時改為當晚飛往辛辛那提。抵達時氣溫驟降，但寄宿家庭的熱情接待，讓學生們迅速融入在地生活。

隨後行程轉往華盛頓特區，沿途經過能源部、農業部等聯邦機構，親身體會首都的政治氛圍。白雪覆蓋下的參議院、林肯紀念堂與總統紀念園區，更顯莊嚴肅穆。下午參訪國家自然歷史博物館，從昆蟲標本到NASA衛星皆在館藏之列，其中「希望之鑽」尤為震撼。當晚觀賞華盛頓巫師對戰洛杉磯湖人的NBA賽事，學生與現場觀眾齊聲應援，深刻體驗美國運動文化的熱情。

隔日行程來到費城自由鐘與木匠小屋，學生透過實地走訪理解美國革命與人權運動的歷史脈絡，反思自由與平等的意義。接著前往紐約，登上位於百樓高空的Edge觀景台，俯瞰自由女神像與曼哈頓天際線。隨後參訪911紀念園區與世界貿易中心遺址，感受歷史傷痛與城市重生的力量，並走訪中央車站、紐約公共圖書館與華爾街，見證金融中心的繁華。

旅程尾聲在時代廣場駐足，並於Hard Rock Cafe用餐，近距離接觸流行音樂與美國娛樂文化。璀璨的霓虹燈成為此次美東之行的最終記憶。

帶隊的陳老師表示：此次教育旅行不只是走訪名勝，更是一次跨文化學習的歷程。學生在歷史現場、省思議題、寄宿家庭互動與國際交流中，培養全球視野、同理心與文化理解力，學會在多元世界中包容差異、理性思辨，為未來成為具國際素養的公民奠定基礎。

撰文／王聿寬、張宏澤；攝影／戴宸佑