臺南慈中與韓國慰禮HANBIT高校簽署MOU共築教育新里程

雙方簽訂MOU，未來將在課程交流、線上共學、學生互訪及永續議題等面向展開多元合作。

臺南慈濟高中國際教育持續向前，於2026年1月15日正式與韓國京畿道城南市慰禮HANBI高校簽署合作備忘錄（MOU），合作期程自2026年起至2028年12月31日。未來三年，雙方將在課程交流、線上共學、學生互訪及永續議題等面向展開更緊密且多元的合作，為師生開啟更寬廣的國際視野，深化全球公民素養。

簽約儀式中，臺南慈中校長姚智化表示，兩校皆高度重視科技教育與永續發展議題，未來可透過課程合作與交流，讓學生從在地出發、放眼國際，培養面對全球挑戰的能力。

期待兩校在教育與永續的共同願景下，攜手同行。

校園導覽時由人文室曉瑩主任向來訪貴賓介紹慈濟的緣起，從「五毛錢、竹筒歲月」談起，分享慈濟以點滴善念匯聚成大愛行動的精神，並致贈象徵福慧雙修的「福慧粥」。同時也說明，福慧粥食用完畢後，可將零錢投入，透過每日累積，實際幫助需要的人。現場亦贈送以回收寶特瓶再製的三色筆，展現慈濟在環保與循環經濟上的具體實踐。韓國來訪貴賓參觀永續教室後，對於大愛感恩科技能「化垃圾為黃金」，並研發出上千種再生產品，感到十分驚豔與不可思議。

特別感恩金爸爸全程陪伴，透過韓文即時溝通，讓來賓倍感親切與自在。

韓國慰禮HANBIT高校校長申昇子表示，去年與臺南慈中進行線上交流後，深刻感受到學校辦學用心與課程多元，因此希望進一步簽署MOU，展開更長期的合作。期待未來除了線上交流外，更進一步發展兩校學生實體互訪交流。她同時對慈中豐富的志工服務與人文關懷活動印象深刻，期盼能將志工服務精神帶回韓國高中校園。

2025參與線上交流的學生特地在段考結束來和韓國師長相見歡。

此次來訪亦有韓國坡州市的國中校長張德眞校長一同參與，她對臺南慈中的教學環境與學生志工活動表達高度肯定，並期待未來能促成兩校國中部學生的線上交流互動，讓彼此學生有更多參與跨文化學習的機會。隨行的韓國學生也分享，慈中的校園環境優美、學生活動多元又精彩，令人十分羨慕。

邀請韓國來賓響應「全球慈悲大挑戰」（The Great Kindness Challenge）環保行動。

活動中，英文科宜珊老師也介紹由美國南加州非營利組織 Kids for Peace 發起的「全球慈悲大挑戰」（The Great Kindness Challenge），臺南慈中已參與五年，今年亦邀請韓國來賓一同響應，透過節能、省水等環保行動，從日常生活開始實踐，為地球盡一份心力。

臺南慈中和韓國慰禮 HANBIT 高校簽署 MOU合影留念。

感恩家長會蒞臨見證兩校合作備忘錄簽約儀式，特別感恩金爸爸全程陪伴，透過韓文與校內英文教師的即時溝通，讓來賓倍感親切與自在，為交流增添滿滿溫度。中央廚房也特別準備台式清爽泡菜，以美食交流文化，在輕鬆愉快的氛圍中，為此次國際交流留下美好回憶。

感恩家長會蒞臨見證簽約儀式。

展望未來，下學期將由宜珊老師帶領學生，結合SDG11「永續城鄉」，與慰禮HANBIT高校展開課程交流，以及學生們期待的實體互訪，期盼兩校在教育與永續的共同願景下，攜手同行，持續拓展學生國際視野，共同培育具行動力的全球公民。

臺南慈中和韓國師長一同祝大家新年快樂馬運亨通。

