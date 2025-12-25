臺南慈中青年力行善 歲末祝福齊傳愛

幼兒園全員響應竹筒回娘家，感恩精舍師父與校長帶領全園孩子一同參與，匯聚滿滿愛的力量。

2025年臺南慈濟高中歲末祝福於12月24日莊嚴登場，冬陽煦煦，令人溫暖歡喜。此次歲末祝福合計有二千多位親師生共同參與，分別為中學部、國小部及幼兒園兩個場次，各部家長也一同受邀參與，同時在莊嚴的歲末祝福典禮上表揚服務滿十年的師長，以及服務滿五、十、十五年的人文老師、人文志工、大愛媽媽、教育志工、家長志工們。全校師生及參與的家長皆以恭敬的心，歡喜領受富含 師公上人愛與祝福的福慧紅包，一同感恩平安吉祥的2025年，虔誠迎接2026年的到來。

感恩精舍師父遠從花蓮送來師公上人的祝福

福慧紅包上有三粒稻種，分別代表「戒、定、慧」的善種子。善種子可以一生無量，就像一顆合抱的大樹，也是從毫芒的種子長成，所以我們不要輕視種子的渺小，時時刻刻要將善種子深植心田，用心耕耘。慈濟將愛與善的粒粒種子，遍撒在苦難的國度，並廣邀天下善士一起共善行，廣植福田，成就愛與希望的傳奇。這不只是說法、傳法的行願之路，也是「一生無量，無量一生」的見證。

大家虔誠一念心，參與歲末祝福。

靜思精舍德耒英師父與德勘師父代表敬愛的 師公上人為全校師生獻上祝福。今年歲末祝福的主題為「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗弘願」，祈願人人一同響應竹筒歲月，付出愛心關懷需要幫助的人，把握時間做利益眾生的事。幼兒園大班呈澤小朋友真誠分享道，我們存錢才可以去幫助那些可憐的人，讓他們可以買東西來吃，才不會飢餓。

同學們虔誠舉起福慧燈，點點燈光，如同我們人人的心燈，師父虔誠祝福人生旅途中大家都能事事圓滿。

在家長報到處，有一道特別的風景，國二權範埈同學及蘇澤翰同學以書法的才能化良能，親筆書寫春聯在學校募心募愛，吸引了許多人的目光，二位同學現場揮毫，募集許多愛心，與許多家長及師長結下一份好緣，展現青年力與軟實力，「做好事不是有錢人的專利，而是有心人的參與。」

國小部一年知足班同學，領受師公上人的福慧紅包，感恩過去歡喜迎接2026年。

德勘師父與師生們分享竹筒歲月的故事，邀請大家每天存下一杯飲料錢，就可以做救人的工作。有很多人沒有東西吃，沒有地方住。師父說，我們都是有福的孩子，勉勵全校學生將福氣分享給其他人。祝福大家每一天都能更有智慧，每一天都要跟同學們結好緣，祝福大家身體健康、快樂學習。

手語小天使虔誠用心演繹-竹筒歲月。

歲末祝福中，由國小部演繹《說法品》與《竹筒歲月》，呼應今年主題，邀請全校師生一同竹筒回娘家。幼兒園全員響應，感恩有精舍師父與校長共同參與，匯聚愛的力量。中學部則演繹《德行品》與《人間有愛》，由國中部及高中部學生與張宏州老師與吳威德老師一同呈現，這一年來台南地震風災頻傳，師長們利用課餘時間與社區志工一同前往災區發放安心祝福禮，是有愛人間的最佳展現。

中學部演繹《德行品》與《人間有愛》，由國高中學生與教師一同呈現，以手語和戲劇方式演繹有愛人間。

感恩德耒英師父帶領大眾虔心祈禱，祝福高三學生學測順利，能考上自己理想的學校。同學們虔誠舉起福慧燈，點點燈光，如同我們人人的心燈，師父虔誠祝福人生旅途中大家都能事事圓滿。

歲末祝福典禮表揚服務滿十年的師長，以及服務滿五、十、十五年的人文老師、人文志工、大愛媽媽、教育志工、家長志工們。

全體親師生皆以恭敬、感恩、歡喜的心，從歲末祝福的儀典中獲得滿滿的心靈能量，共同感恩平安吉祥的2025年，也虔誠迎向充滿願力與希望的 2026年。祝福不只是儀式，而是善與愛，在人群中持續流轉。

恭請精舍師父頒發感謝狀，感恩志工們長期的付出與陪伴。

撰文：蔡憶琦／攝影：洪順發、黃心芸、林香足、吳雅惠、陳天和、陳駿朋