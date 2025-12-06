臺南慈中18週年校慶 Let's「蔬食減碳愛地球」

榮獲全國賽資格的打擊樂校隊為校慶帶來精彩演出。

臺南慈中成年了，12月6日眾多來賓、歷屆校友及社區鄰里學子齊聚一堂，共同慶祝18週年校慶。在邁向象徵成年的重要時刻，今年校慶以「蔬食減碳愛地球」做為年度主題，鼓勵學生從日常餐食開始實踐環保行動，以成熟自覺的態度，蔬食護生疼惜地球，展現對社會與環境的責任與承擔。

中學部太鼓社同學為開幕式帶來磅礡的氣勢。

開幕典禮正式開始前，先由中學部太鼓社帶來精彩的表演，氣勢磅礡的鼓聲，為活動揭開序幕。緊接著運動員進場，今年校慶運動會的亮點之一，是幼兒園與國小部學生以「蔬果」為主題的創意進場。

小學部學生推廣素食，身著蔬果裝，賣力隨著音樂舞動(左圖)。二年級頭戴動物髮箍，裝扮成吃素的小動物，傳達蔬食護生信念(右圖)。

國小部一、三、五年級，有的身著象徵健康的蔬果裝，有的手拿繽紛水果雨傘、頭戴可愛的蔬果頭套，代表著大地的生命力；二年級的小朋友頭戴動物髮箍，裝扮成吃素的小動物，想要傳達蔬食護生的信念，造型可愛又充滿創意；四年級化身健康小廚師，宣傳「呷菜呷乎飽，身體卡勇健」的理念。小學部最高年級的六年級小朋友，則是化身各班的體育健將，在吃下象徵力量的蔬果後，精神抖擻，以整齊的步伐與飽滿的精神，走向象徵榮耀的運動場。

四年級化身健康小廚師，宣傳「呷菜呷乎飽，身體卡勇健」的理念

幼兒園的小小朋友，化身五彩蔬果小天使，騎著滑步車、手持氣球傘呈現「蔬果傘傘救地球」，組成「小小蔬果聯盟」，他們的童真與活力，感染了全場。不只運動員，志工們與慈誠懿德爸爸媽媽也用心裝扮，與運動員們相互呼應，希望藉由創意巧思與活潑生動的表演，喚醒大家對蔬食的重視及對動物的保護，希望大家一起用行動，為地球永續盡一份心力。

幼兒園的小朋友，手持氣球傘呈現「蔬果傘傘救地球」

接續登場的是慈濟小學屢獲特優佳績的打擊樂校隊，他們特別挑選演奏內森．多特雷的《Luminescence》，做為獻給學校十八歲生日的音樂禮物，這首曲子的靈感來自夜空中流動的光芒，多種樂器的配合，讓整首作品在光影交織間蓄積能量、持續前進，而這份光亮，也象徵慈濟孩子心中的善念與勇氣，在學校十八歲的此刻，正如同這道光一樣，溫柔而堅定，照亮他們未來的道路。

打擊樂校隊表演結束後，由高二知足陳同學及高二善解謝同學穿著整齊筆挺制服，舉著指揮刀，展現巾幗不讓鬚眉的氣概，英挺帥氣的引領旗手槍兵護衛會旗進場，迎風飄揚的會旗，為慈中創校的歷史做了最好的見證。

由高中部學長姐擔任會期進場的任務，在他們的護送下，南慈中校旗昂然而立。

姚智化校長致詞時，細數了近幾年來，學校在品德人文、科技素養、國際教育、環境教育及各項競賽，都有豐碩成果，也分享了有慈小學生受傷，到成大醫院就診後，雙手合十道感恩，舉止驚艷成大醫生的故事，誠摯的感恩學校老師的付出、家長、慈誠懿德、志工的護持與周遭鄰里的支持認同。安平區蕭泰華區長致詞則表示，學校多元文化發展與環保科技成為臺南市的指標代表學校，讓環境更美好，代表市長跟大家說謝謝。

姚智化校長於開幕式分享慈濟教育理念及各項教學亮點。

表演活動與大會舞炒熱現場氣氛，由幼兒園小朋友打頭陣，「蔬果傘傘樂，一起救地球」的氣球傘表演，彩色的傘面慢慢打開，就像地球展開笑臉一樣，幼兒園的蔬果小小兵出任務，邀請大家一起開心運動護地球。

小學部學生推廣素食，身著蔬果裝，賣力隨著音樂舞動。

小學部大會舞，學生齊聲歌唱活力十足，一二三年級帶來「吃菜尚介讚」，請大家一起響應多吃蔬食，少肉食；四五六年級則帶來「Golden」，整齊的節奏、俐落的動作為會場的氣氛掀起一波高潮。

中學部則以「加油歌」來鼓舞大家，承接著前天在南慈盃前快閃活動的氣勢，期許能成為自己及他人的HERO。

中學大會操〈加油歌〉，隊伍整齊浩蕩長。

此次校慶運動會為促進校際交流、增強體魄，讓大家走進慈濟校園，更認識慈濟世界，延續南慈盃大隊接力競賽的傳統，邀請外校的國三生與小六生到校切磋，參賽學校有建興國中、海佃國小與大光國小，也為臺南慈中校慶增添熱鬧光彩。

本屆國三冠軍獎盃由建興國中奪下，小六冠軍獎盃則由海佃國小抱回，後續的抽獎環節，氣氛也熱絡非凡，陪伴前來的海佃國小體育組長朱老師表示：「這是第二次來參加南慈盃的大隊接力，很開心來參賽，能讓學生可以感受不同的校風，也訓練學生的抗壓性。」與賽的外校學生也興奮表示：「第一次來體驗別的學校的運動會，很特別、很開心也很激動，且很有成就感，下次一定還會想要再來參加。」

家長會活力十足，一同參與趣味競賽。

本屆中學部的體育競賽熱烈非凡，在多項賽事突破以往紀錄。高一男子組100公尺徑賽，高一包容的曾同學，衝刺出了12秒26的佳績；高二女子組200公尺徑賽，高二和氣的吳同學，則跑出了31秒42的成績；高一女子組400公尺的接力，則由高一善解班的同學，打破大會紀錄，跑出1分2秒32的佳績。後續的大隊接力與趣味競賽，除了在校學生在場上熱情的拚搏，也看得到校友與家長會爸爸媽媽的身影，大家活力十足的共襄盛舉，也有薪火相傳的意味。

臺南慈中家長會黃乙原會長及團隊總是護持學校各項活動。

「十八歲」象徵完全成年、展開嶄新人生旅程；臺南慈中在姚智化校長穩健領航下，也邁入成熟自信的發展階段，持續蓄積力量、再創教育高峰。臺南慈濟高中秉持永續理念與慈濟人文精神，致力培育具備責任感與行動力的未來人才，迎向為社會奉獻與擔當的成年新篇章。

國中畢業至今11年，覺得學校變化好大，不僅升學變強了，整個學校更是充滿活動與能量_

撰文／謝岱霖、蔡錦鳳、顏秀雯、蘇芳儀；攝影／黃心芸、洪順發、高儷鳳、洪素芬、陳駿朋、林育吟、蔡錦鳳、蔡憶琦、林曉瑩