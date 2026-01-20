臺南慈中2026春聯迎新歲，結緣傳善送祝福

高二同學在孔廟用英文向外國友人宣導環保理念，勇敢表達深獲認同。

在當今快速變遷的社會中，教育的重要性愈加凸顯。美國著名教育家杜威博士曾說：「知識不是教育的一切，教育還包括思想的發展與社會的參與。」這句話深刻地揭示了教育的多維性與社會責任，鼓勵我們不僅要追求知識的累積，更要注重思維的提升及社會的互動。

高一同學在台南中山公園與市民們宣導環保理念，同時送上春聯傳遞新年祝福。

為了體現這種思想和社會參與，臺南慈中透過「送春聯、結好緣」活動落實此一價值理念已十餘年，它不但是將祝福送到民眾的手裡，更借此宣揚一日五善、慈悲大挑戰、素食護生、環保永續等正向觀念，並期許大家能化理念為行動，延續這份善智慧。

在國一同學的熱情邀請下，中學部與國小部師長一起參與活動，用行動傳承美善。

非常難得的是，活動自報名日起，就湧入了許多學生的詢問與報名，反應熱烈！雖然因為高三學測及部分師長有其他任務在身而無法陪伴，但學生還是有149人完成報名。為此學務處勘查了二十八條路線並召集報名學生與協行師長們、慈誠懿德爸媽們共計193人，在行前不斷的練習台詞，以及抓緊考試前的空檔製作宣傳看板，以期活動能順利進行。終於這些努力在2026年1月17日當天付諸實行，當天老天爺也很賞臉地放晴，學生可以順利前往集合地點，也可以將手中的春聯及宣導的善知識傳達出去。而且這次除了請民眾簽名支持我們的活動，我們也符應現代人的數位生活習慣用QR code讓民眾可以用掃碼的方式響應我們的活動。

國一同學在生活感十足的安平市場宣揚環保與慈悲大挑戰活動，獲得媽媽們的響應。

當然，這個活動受益最多的絕對是親自參與送春聯的同學們，高一和氣的杜同學表示：「這是我第一次參加需要主動尋找路人搭話的活動，剛開始還不太敢找人講話，但在老師的帶領下，逐漸有了想嘗試的勇氣。過程中，令我印象最深刻的是兩位日本人，他們熱情、大方、可愛，還主動提出要拍合照；另外是兩位分別來自烏拉圭和阿根廷的朋友，雖然西方文化裡沒有在過農曆年，也沒有貼春聯的習俗，但仍然接受了我們的祝福，甚至在拍合照時把春聯攤開，給了我們一個大大的驚喜。願收到春聯可以成為他們在這趟旅行中一份特別的記憶。雖然在活動過程中難免會被拒絕，但還是希望可以藉由發春聯將祝福傳遞下去，而途中夥伴們的合作、老師的鼓勵和大家的感謝就是最溫暖的打氣筒。」

國一同學在保安市場宣導一日五善，巧遇南慈中校友，真是美好的緣份！

高一知足楊同學也表示：「這是我第二次參加中學部的送春聯活動。途中遇到了很多友善的長輩及店家，很有耐心的聽我們宣導『一日五善』的觀念、幫我們連署簽名，雖然其中也被拒絕了很多次，但當我們成功宣導，並且把春聯送出去時，感受到的人情味及滿滿的感動將讓我此生難忘，希望下次還有機會參加這個活動。」

國二同學向等公車的乘客們推廣綠色行動，低碳過節的環保理念。

除了高中學長姐們的回饋，甫從小學升上國一的新生們也有很多人是第一次參加活動，對他們來說這是難得的經驗與回憶。國一善解黃同學表示：「今天到菜市場送春聯，遇到了很多人，克服了自己害羞的性格，能更勇於表達，也對很多人送出祝福，對我來講是一次很棒的回憶，希望下次還有這樣的機會。」國一合心的柯同學也表示：「沒想到過程比我想像中的還順利，一開始要開口覺得有點害羞，但是大家都願意傾聽我們的宣導，給了我很大的勇氣，也更有信心把一日五善的理念傳達出去。」

環境就跟古蹟一樣需要重視與保護，高一的同學們向來到赤崁樓的遊客宣導此一理念。

身為陪同師長，高一知足陳老師也說：「透過送春聯的活動讓學生們走入人群宣導慈善是極具意義的活動，學生們在與人的互動中也逐漸展現個人自信與才能，不僅能侃侃而談茹素、節能，舉手投足間也表現出慈濟人文禮儀，雙語實驗班的孩子更能善用平時所學的英文能力，與外國遊客宣導慈善以及台灣新年文化。我也從這次活動中看到了慈中孩子們的社會行動力，深感欣慰。」

愛地球從小做起，國一同學與小小朋友的開心合照！

雖然這是一場只有半天的宣導活動，但是其中蘊含的教育深意與期待不言可喻！透過送春聯結好緣的活動，展現了慈濟對於傳承文化與社會關懷的堅持。透過春聯的字句，將祝福與希望帶入每個家庭，也讓孩子們在表達與傳遞中體會到心存善念的重要。教育的根本在於愛與關懷，送春聯的行動正是將這份愛延伸到社會，鼓勵大家在迎接新年的此刻，也能繼續秉持慈濟的精神，傳達善與美好。

（撰文：林季英；攝影：臺南慈中）