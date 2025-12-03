臺南慈小家長工作坊 陪伴家長成為更好的自己
由臺南慈濟中學國小部與臺南市家庭教育中心共同主辦的「阿德勒小團體帶領工作坊」，是以自我剖析、勇於改變到肯定自我的正向教養為核心的成長課程。從 114 年 10 月 18 日正式開課，歷時四堂課，於11月29日畫下溫暖句點。家長們在四個週末的共同學習中，看見孩子、也重新看見自己。
第一堂：從「礙」到「愛」，給孩子一生受用的生命觀。10月18日的課程，以「阿德勒正向教養」為核心，引導家長理解：孩子的行為背後，常常藏著尚未被看見的需求。課程帶領家長從理解與尊重出發，學習如何在日常中培養親子間更溫暖、正向的互動。家長們在分享中提到，當自己願意用「看見孩子的努力」取代「放大孩子的錯誤」，家庭便悄悄開始變得不一樣。
第二堂：從成長經驗看見生命風格。11 月 8 日的第二堂課，邀請蔡青峯校長與鄭楹蓁老師帶領，協助家長透過阿德勒心理學工具探索自身的成長經驗，找出自己在面對情緒與壓力時的「慣性模式」。
創意活動讓家長留下深刻印象：【我的童年—我是雕刻師】家長運用鋁箔紙捏塑出童年的畫面，藉由分享重新觸碰「內在小孩」，理解自己也理解孩子。
【時光隧道】透過家庭遊戲卡回顧生命記憶，引導家長從回憶中看見行為背後的情緒與需求。家長們在交流中感受到，當自己被理解，就更能用理解回應孩子。
第三堂：安頓情緒，讓愛流動得更順暢。11月15日的第三堂課延伸阿德勒的「目的論」，帶領家長認識：情緒是一種訊號，而非事實；它提醒我們有需要被看見的內在狀態。
課程中，家長學習三個自我調節步驟：停一下，先覺察情緒 看見內心的「情緒冰山」 用理解與陪伴，而不是生氣或指責。許多家長分享，原來「先穩住自己」，比急著糾正孩子更重要；當大人能先安頓情緒，孩子也能在安全感中長出力量。
第四堂：給孩子、也給自己的改變勇氣。11 月 29 日的最終堂課在動人氛圍中展開。家長們寫下一封封給孩子的信，字裡行間充滿愛、歉意與期待。分享時，不少人忍不住紅了眼眶，也在彼此支持的過程中，重新理解「不完美的自己也值得被接納」。
課程中，講師以《賣火柴的女孩》引導親子關係中的「勇氣」議題，並帶領家長以吸管、棉花棒和彩色顏料在黑卡紙上創作。黑色背景被點亮成一幅幅充滿生命力的圖畫，象徵生活中的困難也能因理解與支持而變得燦亮。
每堂課結束前，家長還能體驗以回收物製作的童玩，從過程中獲得成就與驚喜，也看見「簡單就能帶來快樂」的生活智慧。
共同成長的旅程，讓家庭更靠近幸福。四堂課結束後，許多家長回饋：「原來改變孩子的第一步，是先看見自己。」在學校與家庭教育中心的陪伴下，家長們學習理解孩子，也給自己重新開始的勇氣。
本次「阿德勒小團體帶領工作坊」不只帶給家長教養方法，更帶來力量與連結。期待這份成長，持續在每個家庭中發芽、茁壯，讓孩子與大人在愛的循環中一起前行。願所有父母在教養的路上，都帶著勇氣前行，也看見自己正在一步步變得更強大。
撰文／攝影：陳天和
