臺南慈小 495 位親師生 彎腰掃街送祝福

學生仔細清理街道死角的落葉與廢棄物。

歲末寒冬之際，馬年新春的氣息已在鄰里間悄然綻放。臺南慈濟高中國小部三至五年級，共匯聚495位親師生，參與一年一度的「歡喜好厝邊」社區掃街活動。特別的是，更響應「全球慈悲大挑戰」（The Great Kindness Challenge），引導孩子從微小的善行出發，在日常中實踐慈悲，讓愛與善的漣漪擴散至社區每個角落。

孩子專注撿拾汽車底部的菸蒂，細小紙屑也不放過。

【社區攜手校園同行】

活動一早特別邀請在地國平里蔡明宏里長親臨勉勵。里長像疼愛家中孫子一般，仔細叮嚀孩子們在服務的同時，一定要注意交通與自身安全。里長對學校的厚愛，這份學校與鄰里間緊密的情誼，正是最美的風景。隨後，在孩子們整齊響亮的口號聲──「讓我們，一起掃街為愛行動」中，近五百位大、小志工分組出發，展開這場與大地結好緣的旅程。

掃街結合全球慈悲大挑戰，讓愛與善持續擴散。

【恭敬送春聯－傳遞善念散播愛】

除了清掃環境，學生們更化身為「新春福氣小天使」。孩子們身著整齊制服，以恭敬的雙手，將一張張充滿祝福的紅聯奉送給鄰里長輩。起初因為靦腆而不敢直視對方，但經過一次次的練習與嘗試，終於能克服緊張、大方送上祝福。透過向長輩問好、說吉祥話，孩子練習開口說愛，將慈濟「感恩、尊重、愛」的精神化為溫暖互動，讓社區充滿人情味。這份愛的互動正是新春最暖的禮物。

送出祝福，收獲笑容！學生們帶著春聯走訪社區，鄰居熱情合影。

【親子同行－在角落中發現守護大地的寶藏】

「全家同行」是活動中最溫馨的風景。三年合心班林同學全家總動員，媽媽表示，平時開車經過不覺得環境髒亂，唯有親自彎腰清理，才看見藏在邊角的菸蒂與垃圾。她更被孩子們的純真熱情深深打動：「孩子們看見垃圾就像發現寶藏一樣，一馬當先搶著去撿，那個專注服務的神情，真的好棒！」

親子走入社區，用行動陪伴孩子一起守護地球。

五年包容班李同學的爸爸也是掃街活動的常客，他深感能與大家合心合作、為環境付出，是馬年最有意義、最具成就感的開端。在親師生的合力下，短短時間內共清理出68公斤的一般垃圾與40公斤的回收分類。這 108 公斤不僅是環境清淨的成果，更是全校親師生共同守護大地的實踐「重量」，讓「清淨在源頭」的教育理念，在孩子心中生根發芽。

走過大街小巷，孩子們提著大包小包的垃圾回到學校。

【點滴微光－外掃環境、內掃心垢的精神體現】

這場結合掃街、教育與感恩的社區服務，在汗水與笑語中圓滿落幕。這份凝聚力不僅清淨了街道，更是一場「外掃街道環境，內掃內心垢穢」的行動。孩子們在彎腰撿拾的過程中，學習放下身段、縮小自己，在服務中體悟「付出無所求」的快樂。

透過「全球慈悲大挑戰」的具體實踐，讓慈悲不再只是口號，而是實實在在的行動力。全體親師生共同為即將到來的馬年，許下一個清淨環境、清淨心靈的慈悲新氣象。

親師生以行動為社區送上祝福，也為孩子心中播下慈悲善念的種子。

撰文／鍾雅慧、方信懿；攝影／陳天和